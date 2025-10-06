Manfredonia, La Marca: “Nuova caserma CC: presto lavori di demolizione e ricostruzione all’ex Nautico

Manfredonia si prepara a vivere una settimana densa di appuntamenti e decisioni importanti sul piano amministrativo, culturale e sociale. A fare il punto è il sindaco Domenico La Marca, che annuncia una serie di iniziative destinate ad incidere sul futuro della città.

Caserma dei Carabinieri: via libera al cantiere

«Siamo arrivati all’atto finale di verifica del progetto esecutivo per la nuova caserma dei Carabinieri, che sorgerà nell’area dell’ex Nautico – spiega La Marca –. Questo passaggio ci consentirà di procedere con la cantierizzazione dell’opera e avviare i lavori di demolizione e ricostruzione dell’immobile esistente». Un intervento strategico, sottolinea il sindaco, «che restituisce dignità e funzionalità a un presidio fondamentale per la sicurezza della comunità».

Nuovo bando ERP: alloggi pubblici per i cittadini

Nei prossimi giorni sarà pubblicato il nuovo bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP). «Si tratta di un provvedimento molto atteso – afferma La Marca – che darà risposte concrete a tante famiglie in difficoltà, rafforzando le politiche abitative comunali».

Consulta delle Associazioni: nasce un nuovo strumento di partecipazione

Il Comune avvierà anche le procedure per la costituzione della Consulta delle Associazioni, un organismo che mira a favorire il dialogo e la collaborazione tra amministrazione e realtà del territorio. «Vogliamo – aggiunge il primo cittadino – un’amministrazione aperta e partecipata, capace di valorizzare le energie civiche e associative della città».

Distretto del Biologico: un’alleanza territoriale per l’agroalimentare di qualità

Con i comuni di Mattinata, Zapponeta e San Giovanni Rotondo sarà firmata una manifestazione di intenti per la costituzione del Distretto del Biologico e dell’Agricoltura di Qualità. «L’obiettivo – spiega La Marca – è dare avvio a un percorso partecipativo che porti alla nascita di un Distretto capace di promuovere produzioni sostenibili e valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio».

Cultura e legalità: debutta “La stanza di Agnese”

Giovedì 9 ottobre, alle ore 18.00, il Teatro Comunale “Lucio Dalla” ospiterà lo spettacolo teatrale La stanza di Agnese, primo appuntamento della rassegna “Orizzonti di Giustizia”, ideata dal Comune di Manfredonia in collaborazione con Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione.

L’ingresso sarà gratuito. «È un’occasione per riflettere sui temi della giustizia e della legalità – sottolinea il sindaco – attraverso il linguaggio del teatro».

Consiglio Comunale e bilancio 2025: nuove assunzioni e PIAO aggiornato

Venerdì 10 ottobre si terrà il Consiglio Comunale dedicato alle ultime variazioni del Bilancio 2025. Tra i punti più rilevanti, l’aggiornamento del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), che prevede l’assunzione di sette istruttori amministrativi e tecnici. «Queste nuove assunzioni – precisa La Marca – sono fondamentali per potenziare settori strategici come Urbanistica e Lavori Pubblici e consentiranno di velocizzare le procedure amministrative e progettuali già entro la fine dell’anno».

Convegno internazionale dei presepisti: Manfredonia capitale del presepe

Da venerdì la città ospiterà oltre 300 presepisti provenienti da tutto il mondo per il Convegno Nazionale dell’AIAP (Associazione Italiana Amici del Presepio). «Sarà un momento di confronto culturale e artistico – conclude La Marca – che renderà Manfredonia protagonista nel panorama internazionale dell’arte presepiale e delle tradizioni natalizie».