Manfredonia omaggia Anna Castigliego: dieci anni dopo la scomparsa, il ricordo resta vivo

Manfredonia, 6 ottobre 2025 – Sono trascorsi dieci anni dalla scomparsa di Anna Castigliego, figura indimenticabile del giornalismo locale e donna di grande umanità, professionalità e impegno civile.
Il 6 ottobre 2016, ad un anno dalla sua morte, Manfredonia volle onorarne la memoria intitolandole il Centro d’Accoglienza situato nei pressi della Chiesa Stella Maris, grazie ad una delibera dell’ASP SMAR, proprietaria della struttura, su iniziativa dell’allora sindaco Angelo Riccardi. Prima della cerimonia di intitolazione, si tenne una messa in suffragio nella Chiesa Santa Maria delle Grazie.
Oggi, a dieci anni di distanza, la città continua a ricordare Anna Castigliego come una donna straordinaria, una giornalista esemplare, capace di raccontare la realtà con sensibilità, competenza e dedizione.
A cura di Giovanna Tambo.