Napoli, sequestrate 370 tonnellate di rifiuti dirette in Turchia

I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Napoli hanno sequestrato 370 tonnellate di rifiuti destinate a un’acciaieria turca, in quella che rappresenta la prima operazione effettuata dopo l’entrata in vigore del nuovo decreto che prevede aggravamenti di pena per reati ambientali.

Il carico, proveniente da una società di Caivano (Napoli), conteneva ogni tipo di scarto, tra cui filtri olio, batterie esauste, legno, gomma, poliuretano, schede elettroniche, parti meccaniche di veicoli non bonificati, pneumatici e imballaggi metallici con residui di oli e grassi. I rifiuti erano misti a RSU e materiali pericolosi e accompagnati da documentazione falsa che attestava inesistenti attività di trattamento o recupero.

L’intervento dei militari è stato effettuato con il supporto dell’ARPA Campania, che ha contribuito ad accertare la natura pericolosa e illecita del materiale. L’operazione rappresenta un segnale concreto di contrasto al traffico illecito di rifiuti e alla gestione non autorizzata di materiali pericolosi, a tutela dell’ambiente e della sicurezza pubblica.

Lo riporta ansa.it.