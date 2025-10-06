FOGGIA – Scossone nel panorama politico foggiano e pugliese. Pasquale Cataneo, consigliere comunale di Italia del Meridione e voce storicamente critica all’interno del “campo largo” progressista di Palazzo di Città, ha deciso di cambiare rotta: sarà candidato nella lista di Forza Italia alle prossime elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Puglia.

La scelta, arrivata dopo settimane di riflessione e di confronti interni, segna un passaggio politico di rilievo per la scena civica e meridionalista locale. Cataneo, da sempre promotore di battaglie sullo sviluppo equilibrato del Mezzogiorno, accoglie così l’invito degli azzurri a contribuire alla costruzione di un progetto “serio, credibile e realizzabile” per la Capitanata e per l’intera regione.

Dal meridionalismo al centrodestra: la svolta

Tutto è maturato nel direttivo di Italia del Meridione, riunitosi lo scorso 30 settembre nella sala Spazio Meeting di via Bari. In quell’occasione, i dirigenti del movimento hanno fatto il punto sull’appello lanciato da Cataneo il 10 settembre, incentrato su temi come equità sociale, sviluppo economico, contrasto allo spopolamento, sicurezza e qualità della vita.

La riflessione è partita da una constatazione amara: la provincia di Foggia resta ultima in Puglia per Pil pro capite e, insieme a Taranto, registra i tassi più alti di disoccupazione giovanile e femminile. Di fronte a questa realtà, il direttivo ha rinnovato la convinzione che la politica debba tornare a essere “passione, impegno e responsabilità”, fondata sull’ascolto dei cittadini e sulla lotta concreta alle disuguaglianze.

Ma il malcontento verso la gestione regionale non è mancato. Dall’inadeguata risposta alla crisi idrica all’aumento dei divari intraregionali, IdM ha denunciato “l’accentramento baricentrico” delle risorse e delle opportunità, con la Capitanata relegata a ruolo marginale in termini di lavoro, innovazione e servizi essenziali.

Forza Italia apre al dialogo, il centrosinistra chiude le porte

Proprio su questo terreno si è consumata la rottura. Il direttivo di IdM ha constatato che, ad eccezione di Forza Italia, nessuna forza politica – nemmeno quelle che avevano beneficiato del sostegno meridionalista alle scorse comunali – ha raccolto l’invito al confronto programmatico.

Diverso l’atteggiamento del partito di Tajani. “Il commissario regionale Mauro D’Attis – si legge nella nota di IdM – ha riconosciuto la centralità delle nostre idee e la necessità di uno sviluppo giusto per tutto il Sud, aprendo con intelligenza relazionale a un dialogo costruttivo sui temi di equità, sanità, infrastrutture, innovazione, ambiente e cultura”.

Una disponibilità che, secondo Cataneo e i suoi, è mancata nel fronte progressista. “A due anni dalle elezioni comunali di Foggia – ha osservato il direttivo – non c’è stato alcun riconoscimento politico-amministrativo per il contributo programmatico e per le numerose proposte approvate all’unanimità in Consiglio”.

Cataneo candidato con gli azzurri: “Il Sud non è una zavorra”

Alla luce di questo scenario, Italia del Meridione ha deliberato all’unanimità l’avvio di un percorso con Forza Italia, con l’obiettivo di contribuire a “una fase nuova di democrazia partecipata” e di riaffermare il ruolo del Mezzogiorno come “volano di sviluppo, non zavorra”.

Sarà dunque Pasquale Cataneo il volto del movimento meridionalista nella lista forzista per la provincia di Foggia. Una candidatura che, nelle intenzioni, punta a portare nel centrodestra le istanze di equità territoriale e di riequilibrio socio-economico che hanno sempre contraddistinto l’impegno dell’ex assessore e consigliere comunale.

“Serve una politica capace di guardare al futuro con visione e coraggio – ha dichiarato Cataneo –. Il Sud non chiede assistenza, ma pari opportunità e strumenti concreti per crescere. È questo il senso della mia scelta e del dialogo avviato con Forza Italia”.

Verso le Regionali: un nuovo tassello nello scacchiere pugliese

Con la candidatura del consigliere foggiano, gli azzurri di Antonio Tajani rafforzano il loro radicamento in Capitanata, puntando a intercettare il voto civico e meridionalista deluso dal centrosinistra.

La mossa di Cataneo, intanto, agita il fronte progressista, già alle prese con le tensioni interne sul nome del candidato presidente e sulla definizione delle alleanze.

A poco più di un mese dal voto, il passaggio di Cataneo in Forza Italia segna un’ulteriore crepa nel progetto del “campo largo” pugliese e apre una nuova fase nel confronto politico regionale.

Lo riporta foggiatoday..it.