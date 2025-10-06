Il Policlinico Riuniti di Foggia si prepara a vivere una giornata storica. Mercoledì 8 ottobre, alle ore 10.30, sarà inaugurato il nuovo reparto operatorio del Dipartimento di Emergenza e Urgenza (Deu), una struttura d’avanguardia che rappresenta uno dei più importanti investimenti realizzati negli ultimi anni nel sistema sanitario regionale.

All’evento saranno presenti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e l’assessore alla Sanità Raffaele Piemontese, insieme al commissario straordinario Giuseppe Pasqualone, che ha guidato il progetto verso la sua realizzazione definitiva.

Un progetto atteso da vent’anni

Il nuovo blocco operatorio del Policlinico foggiano è il risultato di un percorso lungo e complesso, iniziato quasi vent’anni fa. “Si tratta di uno degli interventi più qualificanti per il nostro Policlinico — spiega il commissario Pasqualone — un progetto nato nel 2008, quando fu deciso di realizzare un padiglione ospedaliero da 250 posti letto, l’attuale Deu, adiacente al plesso Maternità, con sei nuove sale operatorie. Oggi, grazie a una visione rinnovata e alle nuove tecnologie, diamo finalmente concretezza a quell’idea originaria”.

I lavori, avviati il 18 luglio 2024 e completati in poco più di un anno, hanno trasformato il sesto piano del Deu in una vera e propria cittadella chirurgica, dove si fondono innovazione, sicurezza e funzionalità.

Sale operatorie hi-tech e multidisciplinari

La nuova piattaforma operatoria comprende due sale di Cardiochirurgia, due di Chirurgia multidisciplinare, una sala angiografica dotata di angiografo biplano di ultimissima generazione e una sala ibrida tra le più avanzate d’Italia. Si tratta di ambienti progettati per garantire la massima efficienza nelle procedure più complesse, permettendo interventi di cardiochirurgia, neurochirurgia, radiologia interventistica e chirurgia vascolare.

La sala ibrida, vero fiore all’occhiello del reparto, consentirà interventi multidisciplinari integrando imaging e chirurgia in tempo reale. Un passo decisivo verso la chirurgia di precisione e una maggiore sicurezza per i pazienti.

Un investimento da 12,6 milioni di euro

Il progetto, dal valore complessivo di 12.677.672,20 euro, è stato reso possibile grazie a una combinazione di tre linee di finanziamento: il Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, il Pnrr Grandi Apparecchiature, e l’Azione 8.4 “Rinnovo e potenziamento delle strumentazioni ospedaliere e sviluppo della telemedicina” del Psr Puglia 2021/2027. Fondi destinati non solo alle opere strutturali, ma anche all’acquisto di apparecchiature e arredi di ultima generazione.

Dalla revoca del project financing alla rinascita pubblica

Non meno significativo il percorso amministrativo che ha portato al traguardo: nel 2023, con la delibera n. 131 del 6 aprile, è stata revocata la precedente ipotesi di partenariato pubblico-privato, che prevedeva una concessione del valore di oltre 159 milioni di euro oltre IVA. Una scelta coraggiosa, come sottolinea Pasqualone, “che ha permesso di evitare un modello oneroso per la struttura e di procedere invece con risorse pubbliche, trasparenti e dedicate, attraverso una gara ad hoc”.

Una decisione che si è rivelata vincente, restituendo alla città di Foggia un’infrastruttura di eccellenza interamente finanziata con fondi regionali, nazionali ed europei.

Un salto di qualità per la sanità del territorio

Con l’apertura del nuovo blocco operatorio, il Policlinico Riuniti di Foggia compie un deciso salto in avanti nella qualità dell’assistenza e nella capacità chirurgica. “Le nuove sale operatorie — conclude Pasqualone — consentiranno di qualificare sensibilmente l’attività di alta specialità, migliorando ulteriormente la qualità e la sicurezza delle prestazioni erogate. È un investimento sul futuro, ma anche un atto di fiducia verso il nostro territorio e i professionisti che ogni giorno vi operano”.