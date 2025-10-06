Edizione n° 5846

BALLON D'ESSAI

STARACE // Innocenza Starace: “Bonifiche, sanità, lavoro e inclusione. Il mio impegno per una Puglia più giusta e sostenibile” (VIDEO)
6 Ottobre 2025 - ore  12:29

CALEMBOUR

OPERATO // Foggia, Andrea Tigre operato al volto dopo il violento pestaggio
6 Ottobre 2025 - ore  13:15

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Scienza // Scienza e tecnologia: i vantaggi degli algoritmi predittivi

ALGORITMI Scienza e tecnologia: i vantaggi degli algoritmi predittivi

La scienza e la tecnologia sono sempre in evoluzione, consentendo alle aziende di innovarsi in modo più produttivo e competitivo

ALGORITMI Fonte image Avvenire

ALGORITMI Fonte image Avvenire

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2025
Scienza // Scienza e Tecnologia //

La scienza e la tecnologia sono sempre in evoluzione, consentendo alle aziende di innovarsi in modo più produttivo e competitivo. Negli ultimi anni è stato implementato l’uso degli algoritmi predittivi e delle simulazioni probabilistiche. Questi strumenti trovano applicazione in diversi settori, statistica, finanza, medicina, piattaforme digitali e tanto altro.

Vediamo, dunque, nello specifico cosa sono questi strumenti e quali sono i loro numerosi vantaggi. Gli algoritmi predittivi sono modelli matematici e statistici in grado di fare “previsioni” future, basandosi su dati storici ( ad esempio, vendite degli ultimi anni, andamento del mercato ecc.). Tramite l’analisi di questi dati fanno una stima o previsione di eventi futuri.

Sono molti gli esempi pratici che contengono algoritmi predittivi come le app meteo che prevedono il tempo della settimana o i sistemi delle banche che valutano se il cliente sarà in grado di ripagare un prestito. In sostanza, dunque, l’idea alla base di questi strumenti è quella di analizzare il passato per creare una proiezione probabilistica del futuro.

Le simulazioni probabilistiche, invece, sono tecniche che consentono di gestire situazioni incerte, con la probabilità. I modelli predittivi, dunque, non si configurano solo come calcoli statistici ma,soprattutto, come strategie utili alle aziende che li sanno sfruttare. E’ possibile, per semplificare, simulare l’andamento di un titolo di borsa o prevedere i rischi di un progetto.

Gli algoritmi predittivi e le simulazioni digitali, dunque, vengono utilizzati per progettare sistemi complessi e prevedere scenari in tempo reale. Tra i vari esempi di applicazione si possono citare l’ottimizzazione del traffico urbano, gestione intelligente di reti elettriche, simulazioni di traffico dati nelle telecomunicazioni, gestione delle code e ottimizzazione di risorse in piattaforme digitali anche a scopo di intrattenimento: la roulette, ad esempio, rappresenta un’applicazione “ricreativa” dei modelli predittivi: il software gestisce milioni di possibili combinazioni e garantisce che il gioco rispetti leggi probabilistiche rigorose per mantenere alto l’interesse del giocatore. Sfrutta inoltre tecnologie avanzate per simulare fedelmente l’esperienza del tavolo reale, con la possibilità di osservare in diretta ogni giro e comprendere meglio le dinamiche del gioco.

Le scienze e le tecnologie adottano tali algoritmi sofisticati per riuscire a gestire l’incertezza e la causalità, con risultati sempre più accurati ed efficienti. A beneficiare dell’uso di algoritmi predittivi e simulazioni digitali sono soprattutto le aziende. Piccole e grandi imprese possono aumentare vendite e profitti. Tramite questi strumenti avanzati, infatti, è possibile prevedere la domanda di un prodotto, ovvero stimare quanto di quel prodotto servirà in futuro, per evitare sprechi.

Anche aziende come Amazon sfruttano questi algoritmi negli e-commerce per proporre ai clienti prodotti in linea con i loro gusti e le loro preferenze. In definitiva, l’adozione di queste tecnologie è ormai fondamentale per la crescita e il successo delle imprese sul mercato

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.