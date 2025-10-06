Edizione n° 5846

Home // Cronaca // Scomparsa sen. Biagio Tatò, il cordoglio dei senatori di Forza Italia Gasparri e Damiani

TATO' Scomparsa sen. Biagio Tatò, il cordoglio dei senatori di Forza Italia Gasparri e Damiani

Con profonda tristezza apprendo la notizia della scomparsa del senatore Biagio Tatò, con il quale ho condiviso l'impegno politico nel centrodestra

GASPARRI - gazzettamezzogiorno

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2025
Cronaca // Focus //

“Con profonda tristezza apprendo la notizia della scomparsa del senatore Biagio Tatò, con il quale ho condiviso l’impegno politico nel centrodestra”, dichiara il senatore di Forza Italia Dario Damiani. Il dottor Biagio Filomeno Tatò, medico di professione e docente universitario a Bari, “è stato un appassionato protagonista della vita pubblica, eletto al Senato della Repubblica nel 2001 nelle file di Alleanza Nazionale. Da parlamentare di centrodestra, quindi, ha vissuto una stagione intensa e significativa per il Paese ma anche proficua per il nostro territorio, che ha coinciso con la realizzazione del grande sogno che accomunava tanti politici della sua generazione: l’autonomia della Provincia di Barletta Andria Trani, raggiunta nel 2004.

Proprio a questo straordinario obiettivo, perseguito come ebbe a dire “con entusiasmo e passione capaci di farci volare alto”, aveva dedicato nel 2010 anche un libro che ne ripercorreva il lungo e travagliato iter. Al cordoglio per la sua scomparsa si unisce anche il Presidente del gruppo dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, che ne ricorda l’impegno e la dedizione alla valorizzazione del territorio, come quando nel 2003, da ministro delle Comunicazioni, condivise con il senatore Tatò e con il Comitato promotore presieduto dal dottor Antonio Luzzi l’iniziativa del francobollo celebrativo per i 500 anni dalla Disfida di Barletta. Ai suoi familiari giunga la più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore”, conclude il parlamentare.

