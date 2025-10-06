Vieste, Bevilacqua: "A Palazzo Città avevano “dimenticato” che gli atti pubblici vanno pubblicati"

“Con una nota ufficiale indirizzata al Comune di Vieste, la Prefettura di Foggia ha richiamato l’attenzione degli Organi comunali sull’osservanza degli obblighi di legge che prevedono la confluenza dei documenti dell’albo pretorio alla sezione Amministrazione Trasparente di tutti i documenti che devono essere resi pubblici per norma anche se questi sono stati già pubblicati sull’albo pretorio on line ai fini di pubblicità legale, in relazione alla funzione informativa e di controllo civico che ha L’Amministrazione Trasparente.”

Una nota che, di fatto, conferma la fondatezza delle nostre segnalazioni: evidentemente, qualcuno a Palazzo di Città aveva “dimenticato” che gli atti pubblici vanno, appunto, pubblicati.

Un lapsus burocratico, potremmo dire… se non fosse che si tratta di un obbligo di legge e non di una facoltà.

La Prefettura, con tono fin troppo paziente, ha anche ricordato che, in caso di diniego di accesso agli atti, i cittadini possono rivolgersi alla Commissione per l’Accesso o addirittura al TAR.

Un promemoria che, tradotto in linguaggio semplice, suona più o meno così: “Cari amministratori, non siete voi a decidere cosa i cittadini possono o non possono vedere”.

Ci sorprende (ma neanche troppo) che il Sindaco tenti di trasformare questa vicenda in una “guerra del fango”, come ha dichiarato in una nota pubblicata sul suo profilo Facebook.

Caro sindaco, Noi non gettiamo fango: solleviamo la polvere, quella che si accumula quando la trasparenza resta chiusa in un cassetto, inoltre, vogliamo ricordare al sindaco che rifugiarsi in un profilo Facebook personale non vuol dire rispondere ai cittadini ma è solo un modo per sfuggire alle critiche di chi non la pensa come lui.

Il nostro impegno resta lo stesso di sempre: difendere il diritto dei cittadini di sapere, vigilare sull’operato di chi amministra e ricordare, ogni volta che serve, che la legge non è un fastidio, ma la base della democrazia.

A Vieste i cittadini meritano chiarezza, legalità e rispetto — non giustificazioni e porte chiuse”

Nota a cura dell’Avv. Mariateresa Bevilacqua.

Lo riporta retegargano.it.