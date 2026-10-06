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Home // Bari // Aeroporti pugliesi, a settembre quasi 1,3 milioni di passeggeri

AEROPORTI PUGLIA Aeroporti pugliesi, a settembre quasi 1,3 milioni di passeggeri

Nel mese di settembre sono stati 1.298.551 i viaggiatori complessivamente transitati negli scali di Bari e Brindisi

Aeroporti pugliesi

Aeroporti pugliesi, a settembre quasi 1,3 milioni di passeggeri - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2026
Bari // Regione-Territorio //

Gli aeroporti pugliesi continuano a registrare una crescita significativa del traffico passeggeri. Nel mese di settembre sono stati 1.298.551 i viaggiatori complessivamente transitati negli scali di Bari e Brindisi, tra arrivi e partenze, con un incremento dell’11% rispetto allo stesso mese del 2025.

Il dato è stato comunicato da Aeroporti di Puglia, che evidenzia l’andamento positivo registrato dai due principali scali regionali.

Nel dettaglio, l’aeroporto di Bari ha totalizzato 883.696 passeggeri nel corso di settembre, segnando una crescita del 12,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A Brindisi, invece, i passeggeri sono stati 409.315, con un aumento del 10,2% su settembre 2025.

Particolarmente rilevante è la performance del traffico internazionale. A Bari sono stati registrati 567.624 passeggeri sulle rotte internazionali, con una crescita del 17%, mentre a Brindisi il dato si è attestato a 156.788 passeggeri, pari a un incremento del 23%.

Il bilancio dei primi nove mesi dell’anno conferma il trend positivo. Da gennaio alla fine di settembre 2026 gli aeroporti pugliesi hanno movimentato complessivamente 9.895.019 passeggeri, l’11% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

“Numeri – evidenzia Adp – che raccontano una domanda di mobilità in costante aumento e un network in continua espansione, anche nei mesi spalla, a conferma del consolidamento del percorso di destagionalizzazione intrapreso che ha iniziato a dare i suoi frutti”.

Lo riporta ansa.it.

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