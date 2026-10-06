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VOLI Aeroporto di Foggia, la rotta per Torino vola ma chiede il salto di qualità

Aggiungere il volo del mercoledì trasformerebbe la tratta in un vero e proprio collegamento trisettimanale

Aeroporto di Foggia, la rotta per Torino vola ma chiede il salto di qualità

Aeroporto di Foggia, la rotta per Torino vola ma chiede il salto di qualità

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2026
Foggia // Politica //

Il “Gino Lisa” non è più una scommessa, ma una certezza e un motore di sviluppo concreto per la Capitanata e per un’area vasta che supera i confini provinciali. Tra le rotte che stanno scrivendo questa nuova e straordinaria pagina di mobilità c’è senza dubbio il collegamento con Torino, attivo dal 3 novembre 2025 e operato da Aeroitalia. I dati statistici di Load Factor registrati dall’avvio dei voli parlano chiaro e raccontano un successo travolgente: 59.14% in andata (FOG-TRN) e 57.09% in ritorno (TRN-FOG).

Se guardiamo questi numeri alla luce delle performance generali dello scalo, il dato assume una valenza eccezionale: le percentuali di riempimento della rotta per Torino sono ormai estremamente vicine e perfettamente paragonabili a quelle registrate dal volo di punta su Milano Linate. Questo significa che il collegamento piemontese non è un ripiego o un esperimento marginale, ma una direttrice solida, adulta e fortemente radicata nelle abitudini di viaggio dell’utenza. I tempi, insomma, sono assolutamente maturi per fare il salto di qualità definitivo.

Una domanda inespressa legata all’asse industriale Piemonte Capitanata

Dietro a queste percentuali di riempimento così elevate si cela però un potenziale ancora fortemente inespresso. Il territorio servito dall’aeroporto di Foggia — che abbraccia la Capitanata, il nord della Puglia, il Molise e il subappennino — non è solo terra di turismo o di flussi legati ai “fuori sede”, ma ospita un tessuto economico e industriale in forte fermento, con importanti insediamenti produttivi, aziende metalmeccaniche, manifatturiere, agroalimentari e logistiche che intrattengono fitti rapporti commerciali e societari con il Nord Italia, e in particolare con il Piemonte.

Pensiamo ai grandi gruppi industriali e all’indotto automotive e metalmeccanico che storicamente collegano il Torinese con le aree industriali pugliesi e molisane. Dirigenti, tecnici specializzati, quadri aziendali e consulenti si spostano continuamente lungo questo asse. Tuttavia, l’attuale programmazione limitata ai soli giorni di lunedì e venerdì crea un “collo di bottiglia” operativo insormontabile per il mondo del lavoro.

Perché il volo bisettimanale non basta: la necessità del mercoledì

Un professionista o un tecnico inviato in trasferta da un’azienda piemontese (o viceversa) per un’attività complessa o un intervento sugli impianti ha la necessità strutturale di coprire la parte centrale della settimana. Partire il lunedì e rientrare il venerdì copre lo start e il close della settimana lavorativa, ma taglia fuori tutte quelle attività di metà settimana che richiedono permanenze di 3 o 4 giorni, oppure trasferte mirate di 48 ore (ad esempio martedì-mercoledì o mercoledì-giovedì).

Il risultato? Molte aziende dell’area vasta sono costrette a rinunciare a utilizzare il “Gino Lisa”, dirottando i propri dipendenti su Bari o Napoli, oppure costringendoli a lunghi e faticosi viaggi della speranza in auto o treno. La leggera flessione registrata sui voli di ritorno (57.09%) rispetto all’andata è la spia evidente di questa rigidità: chi è costretto a incastrare gli appuntamenti professionali a Torino non sempre trova nella combinazione lunedì-venerdì la quadra perfetta per i propri impegni, finendo per ripiegare su soluzioni alternative per il rientro.

La svolta necessaria: Torino trisettimanale

Per superare questo limite strutturale e permettere al “Gino Lisa” di catturare a pieno il mercato business e corporate, la direzione è tracciata e non ammette rinvii: i tempi sono maturi per introdurre una terza rotazione settimanale, posizionandola strategicamente il mercoledì.

Aggiungere il volo del mercoledì trasformerebbe la tratta in un vero e proprio collegamento trisettimanale, offrendo la flessibilità ideale sia per chi viaggia per motivi professionali sia per l’utenza privata che vuole pianificare weekend lunghi o visite familiari senza vincoli di calendario troppo stretti. I dati dicono che la rotta viaggia a ritmi paragonabili a Linate e regge benissimo il confronto; ora spetta alla compagnia e alla programmazione recepire questi segnali inequivocabili. Il Piemonte è più vicino, ma per renderlo davvero a portata di mano serve quel coraggio in più che la nostra terra e le nostre aziende meritano.

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