FOGGIA – Un nuovo assalto a un portavalori riaccende l’attenzione sull’emergenza sicurezza nel territorio della provincia di Foggia. L’episodio, caratterizzato dalla presenza di un commando armato e dall’utilizzo di mezzi incendiati, ha spinto il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) a chiedere un rafforzamento immediato delle misure di prevenzione e controllo del territorio.

«Quello che è accaduto è gravissimo – afferma Giuseppe Vigilante, segretario provinciale del SAP Foggia –. Non possiamo continuare a chiamarli semplicemente “assalti ai portavalori”. Siamo di fronte ad azioni pianificate, con armi, mezzi incendiati e modalità operative che possono trasformare un tratto di strada in una situazione di estremo pericolo».

Fortunatamente, nell’episodio non si sono registrate vittime. Per il SAP, tuttavia, l’assenza di feriti non può essere affidata al caso.

«La prevenzione deve arrivare prima dell’emergenza»

Il sindacato sottolinea la necessità di intervenire sul fronte della prevenzione, evitando che le forze dell’ordine siano costrette a intervenire soltanto dopo la consumazione di episodi criminali.

«Dobbiamo smettere di intervenire sempre dopo che i criminali hanno colpito – prosegue Vigilante –. La prevenzione deve essere reale. Il prossimo assalto potrebbe avere conseguenze tragiche e, a quel punto, sarebbe troppo tardi».

Da tempo, il SAP Foggia richiama l’attenzione sulla necessità di rafforzare gli organici delle forze dell’ordine, aumentare la disponibilità di mezzi e strumenti operativi e potenziare le attività investigative e di controllo del territorio.

«Non servono pacche sulle spalle agli operatori quando riescono a gestire l’emergenza. Servono uomini prima che l’emergenza si verifichi. Servono mezzi efficienti, strumenti adeguati, attività investigativa e controllo del territorio. Servono risposte all’altezza della minaccia», sostiene il segretario provinciale del sindacato.

Il SAP: «Serve una risposta concreta dello Stato»

Secondo Vigilante, la sequenza di episodi criminali particolarmente violenti rappresenta un segnale che, a suo giudizio, non può essere sottovalutato.

«La criminalità organizzata sta alzando il livello della sfida. Ora deve alzarsi anche il livello della risposta dello Stato», dichiara.

Il SAP chiede quindi un rafforzamento del dispositivo di sicurezza in provincia di Foggia, con particolare attenzione alle principali arterie stradali e alle aree considerate maggiormente esposte al rischio di assalti ai mezzi portavalori.

«Foggia non è il Far West e non deve diventarlo. Chi pensa di poter bloccare una strada, incendiare mezzi, utilizzare armi e mettere in pericolo la vita delle persone deve sapere che dall’altra parte troverà uno Stato presente e determinato», afferma Vigilante.

L’appello alle istituzioni

Il segretario provinciale del SAP rivolge infine un appello alle istituzioni affinché vengano adottate misure concrete prima che possano verificarsi conseguenze ancora più gravi.

«Non aspettiamo il morto per scoprire che il problema era serio. Non aspettiamo una tragedia per contare le risorse che mancavano. La sicurezza si programma prima, non si piange dopo. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Adesso tocca allo Stato dimostrare, con fatti concreti, di esserci».

L’assalto riporta dunque al centro del dibattito il tema della sicurezza sulle strade del Foggiano e della capacità del territorio di prevenire azioni criminali caratterizzate da un elevato livello di organizzazione e pericolosità.