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CERIGNOLA BONITO Cerignola, Bonito sulla seconda ambulanza: «Non basteranno gli incontri, vogliamo ottenere un risultato»

Il sindaco di Cerignola Francesco Bonito incontrerà domani, mercoledì 7 ottobre, la Direzione generale della Asl Fg

Cerignola, Bonito

Cerignola, Bonito sulla seconda ambulanza: «Non basteranno gli incontri, vogliamo ottenere un risultato»

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2026
Cerignola // Politica //

Il sindaco di Cerignola Francesco Bonito incontrerà domani, mercoledì 7 ottobre, la Direzione generale della Asl Fg per affrontare la questione della seconda ambulanza del servizio di emergenza, non più disponibile in città.

Il primo cittadino ha ribadito che la mobilitazione non si fermerà fino a quando Cerignola non tornerà ad avere una seconda ambulanza, ritenuta necessaria per garantire adeguati livelli di assistenza ai circa 60mila abitanti e a un territorio particolarmente esteso, comprendente anche borgate distanti diversi chilometri dal centro cittadino.

«Parto da un concetto semplicissimo: non basteranno gli incontri. Noi vogliamo ottenere un risultato, uno soltanto, nell’interesse dei 60.000 abitanti della mia comunità, nell’interesse delle borgate situate anche a 20 chilometri dal centro cittadino, nell’interesse del terzo territorio più esteso d’Italia.

Per questo siamo determinati a portare la protesta in ogni sede e, soprattutto, in Regione Puglia, insieme agli altri territori colpiti.

Il muro eretto in queste ore dovrà necessariamente cadere di fronte a notizie come quella che ho ascoltato in questi giorni, all’ingresso di Palazzo di Città, dalla voce di operatori quasi con le lacrime agli occhi.

A loro non importa del proprio posto di lavoro. Importa, soprattutto, che il malore di un giovane di trent’anni, un figlio, un fratello di tutti, abbia rischiato di trasformarsi in tragedia. Importa degli incidenti degli ultimi giorni, durante i quali è stato necessario l’intervento di ambulanze da altri comuni, con ritardi che potevano costare carissimo. Soltanto l’intervento dell’elisoccorso ha evitato un epilogo diverso.

Quel muro dovrà cadere, perché non posso e non voglio pensare che la politica regionale sia pronta a fare la conta dei morti derivante dalla totale negazione di un diritto sancito dalla nostra Costituzione.

Percorreremo ogni via», tuona il sindaco.

La questione, dunque, non si esaurirà nell’incontro con la Direzione generale della Asl Fg. Bonito ha infatti annunciato l’intenzione di coinvolgere anche gli altri territori interessati dalla riduzione dei mezzi di soccorso e di portare la protesta a Bari, chiedendo alla Regione un intervento sulla situazione dell’emergenza sanitaria.

Al centro della mobilitazione restano gli episodi segnalati nelle ultime giornate, tra cui il malore di un giovane di trent’anni e due incidenti che avrebbero richiesto l’intervento di ambulanze provenienti da altri comuni. Secondo quanto riferito dal sindaco, in uno dei casi l’elisoccorso avrebbe contribuito a evitare conseguenze più gravi.

Per l’amministrazione comunale, la restituzione della seconda ambulanza rappresenta quindi la condizione necessaria per considerare conclusa la protesta, mentre l’incontro con la Direzione generale della Asl Fg sarà il prossimo passaggio del confronto istituzionale.

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