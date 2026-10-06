Bovino, una giornata di bellezza, musica e ricordi nella 'RSA Il Girasole'

BOVINO – Dieci ore dedicate a musica, bellezza, memoria, laboratori e socialità per mettere gli anziani al centro e favorire l’incontro tra generazioni. È questo l’obiettivo di “Migliorarsi per bene”, l’iniziativa promossa dall’Aps Noi Noi di Lucera che lunedì 12 ottobre, dalle 9 alle 19, coinvolgerà gli ospiti della RSA e Centro diurno “Il Girasole” di Bovino.

La giornata rappresenterà il momento conclusivo di un percorso dedicato al benessere avviato circa un mese fa all’interno della struttura con il parrucchiere Carlo Ventola, la psicologa psicoterapeuta Lucia Susanna e la biologa nutrizionista Antonella Riccelli.

L’appuntamento del 12 ottobre trasformerà la RSA in uno spazio di incontro e condivisione, attraverso laboratori cognitivi, attività legate alla bellezza, musica e momenti di socialità. L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Porte Aperte”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’Avviso II/2024.

Bellezza e ricordi al centro della giornata

Uno dei momenti più attesi sarà quello dedicato alla cura dell’immagine degli ospiti. Il nuovo look sarà affidato a Carlo Ventola e al team di Egidio Studio, mentre il make-up sarà curato da Angela Mauriello.

Un’occasione pensata non soltanto come attività estetica, ma come momento di attenzione e valorizzazione della persona, per permettere a ciascun ospite di sentirsi protagonista della giornata.

A documentare l’iniziativa attraverso immagini e video sarà Rossella Morelli, che raccoglierà emozioni e momenti della maratona.

Grande spazio sarà dedicato anche alla memoria. Gli ospiti saranno coinvolti in puzzle interattivi realizzati con immagini dei luoghi e dei paesi d’origine, pensati per stimolare i ricordi, favorire la rievocazione del passato e riportare al centro le proprie radici.

Dal pranzo alla musica dal vivo

La giornata proseguirà con un pranzo condiviso, prima di lasciare spazio alla musica.

Il programma musicale vedrà protagonista il duo Twice Rock, formato da Michael Manco e Futura Paradiso. Alla batteria ci saranno Armando Massariello e Cristian Querques, alle percussioni Ludovico Massariello, mentre alla console sarà presente Sabino Ignozza.

Musica dal vivo e ritmo accompagneranno la parte finale dell’iniziativa, coinvolgendo ospiti, operatori e partecipanti in un momento di festa e condivisione.

Ventola: «Una giornata di condivisione di ieri e di oggi»

A spiegare lo spirito dell’iniziativa è Carlo Ventola, presidente dell’associazione Noi Noi.

«Il progetto nasce per far del bene, per coccolare quello che è il passato ma soprattutto il nostro futuro, andando in una casa di cura per raccogliere tutta l’esperienza degli anziani e restituirla con le carezze – spiega Carlo Ventola, presidente dell’associazione Noi Noi -. Faremo rivivere i loro tempi attraverso i puzzle dei loro paesi d’origine, ci prenderemo cura del loro look, pranzeremo insieme e chiuderemo con la musica e l’energia delle batterie, dei fiati e delle chitarre. È una giornata di condivisione di ieri e di oggi per volersi profondamente bene».

Il Girasole: «Un evento magnifico e totalizzante»

L’iniziativa ha raccolto fin da subito l’entusiasmo della struttura che ospiterà la giornata. Carmelisa Di Carlo, amministratrice de “Il Girasole”, sottolinea infatti l’importanza di affiancare alle cure sanitarie attività rivolte al benessere complessivo degli anziani.

«Quando Carlo Ventola ci ha proposto di partecipare a questa iniziativa siamo rimasti entusiasti e profondamente coinvolti – dichiara Carmelisa Di Carlo, amministratrice de ‘Il Girasole’ -. Spesso si pensa a una Rsa come a un luogo che risponde unicamente alle esigenze medico-sanitarie, quasi fosse un ospedale. Invece, alle cure fisiche affianchiamo ogni giorno attività mirate al benessere psicologico dell’anziano. Per questo la proposta ci ha conquistato subito: sarà un evento magnifico e totalizzante, che per un’intera giornata vedrà i nostri ospiti coinvolti con il cuore e con i sensi dall’inizio alla fine».

“Migliorarsi per bene” nasce così con l’intento di creare un ponte tra passato e presente, mettendo insieme memoria, esperienze, energia e nuove occasioni di socialità.

Una giornata di dieci ore nella quale saranno soprattutto gli anziani, con le loro storie e il patrimonio di esperienze accumulato nel corso della vita, a essere protagonisti.