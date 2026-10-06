Carburanti, da oggi aumenta il gasolio: termina lo sconto sulle accise

Il prezzo del gasolio torna a salire. Da oggi, martedì 6 ottobre, termina infatti il taglio di 6,1 centesimi di euro al litro sulle accise che era stato introdotto nei mesi scorsi per contenere l’impatto del caro-carburanti.

La scadenza dell’agevolazione non è stata accompagnata, almeno per il momento, dall’attivazione del meccanismo delle accise mobili, che avrebbe consentito di utilizzare una parte dell’extragettito Iva derivante dall’aumento dei prezzi alla pompa per compensare il ritorno dell’aliquota ordinaria.

Il risultato è che, senza una nuova misura, il beneficio fiscale viene meno e il maggior costo rischia di trasferirsi direttamente sui prezzi praticati ai distributori.

Un pieno da 50 litri può costare circa 3 euro in più

L’aumento previsto è di 6,1 centesimi al litro. Se il rincaro dovesse essere trasferito integralmente sul prezzo finale, per un’automobile con un serbatoio da 50 litri il costo di un pieno potrebbe aumentare di circa 3 euro.

Un aggravio che interessa non soltanto gli automobilisti, ma anche le imprese di trasporto e tutte le attività che utilizzano il gasolio per la propria operatività quotidiana.

Perché lo sconto non è stato rinnovato

La mancata compensazione è legata anche a un passaggio amministrativo necessario per rendere operativo il meccanismo delle accise mobili.

Per utilizzare l’extragettito Iva e intervenire nuovamente sulla componente fiscale del prezzo dei carburanti sarebbe stato necessario un decreto interministeriale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero dell’Economia, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.

In assenza di questo provvedimento, il meccanismo non è entrato in funzione e, con la scadenza dell’agevolazione, l’accisa sul gasolio è tornata al livello ordinario.

Si tratta di una situazione che segna una discontinuità rispetto ai mesi precedenti: dall’introduzione delle prime misure di contenimento, lo scorso marzo, i tagli fiscali sui carburanti erano stati progressivamente mantenuti per attenuare gli effetti dell’aumento dei prezzi legato alle tensioni internazionali.

I prezzi alla pompa restano però sotto pressione

La fine dello sconto arriva in una fase particolare. Da alcune settimane, infatti, i prezzi dei carburanti hanno registrato una progressiva discesa, contribuendo almeno in parte ad attutire l’impatto del ritorno delle accise piene.

A incidere sono state anche le iniziative adottate direttamente dalle principali compagnie petrolifere, dopo le sollecitazioni del governo a contenere l’effetto del caro-energia sui bilanci di famiglie e imprese.

Tra le misure più rilevanti c’è quella adottata da Eni, che ha introdotto sulla propria rete un tetto di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio, inizialmente previsto per un periodo di 30 giorni e potenzialmente prorogabile.

Anche IP, Q8 e Tamoil hanno adottato iniziative analoghe, attraverso calmieri e sconti applicati progressivamente sui propri impianti.

Il nodo delle prossime settimane

Queste iniziative private potrebbero quindi rappresentare un cuscinetto capace di limitare, almeno in parte, l’effetto del ritorno delle accise ordinarie sul gasolio.

Resta però da capire se il governo interverrà nuovamente con un provvedimento fiscale e se i tetti e gli sconti applicati dalle compagnie petrolifere saranno prorogati oltre le scadenze previste.

Per gli automobilisti, intanto, il dato certo è che da oggi viene meno lo sconto di 6,1 centesimi al litro sul diesel. L’effettivo impatto sul prezzo finale dipenderà dall’evoluzione dei listini e dalle politiche commerciali dei singoli distributori.

Lo riporta Leggo.it