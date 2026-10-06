Con la fine dello sconto fiscale sulle accise, Eni ha portato da 2,19 a 2,25 euro al litro il price cap applicato al gasolio. Il tetto massimo era stato introdotto il 28 settembre e, come spiegato dalla stessa compagnia, era legato all’agevolazione fiscale sulle accise. Con la scadenza dello sconto, il limite è stato quindi adeguato.

La variazione arriva dopo la conclusione, lunedì 5 ottobre, dello sconto di 6,1 centesimi al litro sul diesel. L’accisa è tornata al livello ordinario di 672,90 euro per mille litri, con un incremento di 50 euro rispetto al valore agevolato. Sui prezzi praticati da Eni l’effetto, Iva compresa, è di circa sei centesimi al litro.

Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana, il rialzo del prezzo medio nazionale è per ora contenuto. Il gasolio sulla rete ordinaria passa infatti da 2,242 a 2,244 euro al litro, mentre in autostrada sale da 2,266 a 2,267 euro al litro.

I prezzi del diesel nelle diverse compagnie

I dati delle ore 8 di ieri, rilevati dall’Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e rielaborati da Staffetta, indicano per il gasolio self service un prezzo medio di 2,233 euro al litro. Nelle stazioni delle compagnie il valore medio è di 2,213 euro, mentre nelle pompe bianche arriva a 2,278 euro.

Per il servito, invece, la media si attesta a 2,372 euro al litro.

Per singolo marchio, il gasolio self service viene venduto mediamente a 2,191 euro al litro da Eni, con il servito a 2,405 euro. Ip si attesta a 2,232 euro per il self e 2,410 per il servito; Q8 a 2,194 euro per il self e 2,353 per il servito; Tamoil a 2,227 euro per il self e 2,281 per il servito.

Esso, che non ha annunciato un price cap, registra invece un prezzo medio del diesel self service di 2,262 euro al litro.

Sul fronte della benzina self service, i valori medi sono di 1,991 euro al litro per Eni, 2,031 per Ip, 1,996 per Q8 e 2,026 per Tamoil.

Cosa succede con Ip, Q8 e Tamoil

A differenza di Eni, Ip, Q8 e Tamoil non hanno fissato un price cap sul gasolio e non hanno quindi indicato un prezzo massimo al quale mantenere il carburante.

Le tre compagnie hanno comunque comunicato l’intenzione di applicare un calmiere, senza però specificare il livello di prezzo. Inoltre, la misura non riguarda necessariamente tutte le stazioni di servizio appartenenti ai rispettivi marchi.

Il Codacons ha collegato i primi aumenti alla fine dello sconto sulle accise.

«Come previsto dal Codacons, lo stop al taglio delle accise sul gasolio ha portato ai primi rialzi per il gasolio sulla rete stradale, interrompendo l’ondata di ribassi registrata negli ultimi giorni dopo gli sconti avviati da Eni, Ip, Q8 e Tamoil».

Aumentano anche Gpl e altri carburanti

Gli aumenti non riguardano soltanto il diesel. Eni, Q8 e Tamoil hanno ritoccato verso l’alto di un centesimo al litro anche i prezzi del Gpl, dopo l’incremento dei costi di importazione dall’Algeria.

Rialzi sono stati registrati inoltre sulla rete per metano e Gpl, in un quadro di aumento dei costi che interessa diversi prodotti energetici.

Lo riporta leggo.it.