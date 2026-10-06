Casa Sollievo della Sofferenza, il Nursind proclama lo stato di agitazione

SAN GIOVANNI ROTONDO — Il Nursind ha proclamato lo stato di agitazione del personale del comparto di Casa Sollievo della Sofferenza, al termine di un’assemblea sindacale. La decisione arriva dopo mesi di confronto con l’azienda e di attesa da parte dei lavoratori, che secondo il sindacato hanno scelto finora di mantenere un atteggiamento responsabile, confidando nel rilancio dell’Istituto e nella sua stabilità economico-patrimoniale.

Dall’assemblea dello scorso dicembre fino ai primi giorni di ottobre, il Nursind riferisce di aver privilegiato il dialogo istituzionale e la collaborazione. Nel corso delle interlocuzioni con la Commissione di indirizzo e vigilanza nominata dalla Santa Sede, il sindacato avrebbe garantito tempo e fiducia, nella prospettiva di contribuire alla fase di rilancio di Casa Sollievo della Sofferenza.

Secondo il Nursind, però, a questa disponibilità non sarebbero seguite risposte adeguate da parte della dirigenza. Il sindacato denuncia una situazione nella quale i lavoratori, pur continuando a garantire quotidianamente assistenza e cure ai pazienti, si sarebbero trovati privi di risposte concrete sulle proprie condizioni contrattuali e professionali.

Tra le questioni contestate ci sono innanzitutto le modifiche all’orario di lavoro e alla gestione del part-time, che il sindacato definisce interventi unilaterali e non concertati, in contrasto con la normativa nazionale.

Al centro della vertenza anche il mancato adeguamento dei minimi tabellari. A quasi un anno dall’entrata in vigore del CCNL Comparto Sanità 2022-2024, il Nursind lamenta l’assenza di una data certa per la ripresa delle relazioni sindacali e per l’allineamento degli stipendi ai livelli previsti nel settore pubblico. Il personale, secondo il sindacato, sarebbe ancora fermo ai parametri del precedente triennio.

Un ulteriore nodo riguarda i risparmi derivanti dalla riduzione dell’organico. Il Nursind parla di circa 400 unità in meno rispetto al 2022 e di risparmi milionari che, a suo giudizio, non sarebbero stati adeguatamente reinvestiti nei fondi destinati ai Differenziali Economici di Professionalità (DEP). Una situazione che, secondo l’organizzazione sindacale, avrebbe lasciato senza progressione economica anche lavoratori con oltre 15 anni di servizio.

A questo si aggiungono i mancati adeguamenti economici e la recente mancata liquidazione del saldo dell’incentivazione 2025, che il sindacato definisce immotivata.

«Oggi la governance di Casa Sollievo della Sofferenza è al completo: dalle nuove nomine nel Consiglio di Amministrazione alla presidenza, fino ai vertici della Commissione di vigilanza. Eppure, a fronte di un organigramma definito, non abbiamo alcuna garanzia economica né risposte sul futuro strutturale dell’Istituto», dichiara il Nursind.

Per il sindacato, con il completamento delle nomine istituzionali è arrivato il momento di superare promesse e rinvii. Il Nursind chiede quindi alla direzione aziendale e alla Commissione di vigilanza un impegno scritto, accompagnato da un calendario preciso per l’attuazione degli interventi e da indicazioni chiare sulla decorrenza economica degli arretrati.

«I lavoratori hanno fatto la loro parte, garantendo ogni giorno con competenza, responsabilità e dedizione la missione e la cura dei pazienti. Ora tocca alla dirigenza assumersi le proprie responsabilità istituzionali e morali, dando concretezza agli impegni attraverso il riconoscimento giuridico ed economico del lavoro svolto, nel pieno rispetto della dignità professionale di tutto il personale.»

Alla luce delle criticità denunciate, l’assemblea ha quindi conferito al Nursind il mandato formale per proclamare lo stato di agitazione, aprendo una fase di mobilitazione a tutela dei diritti contrattuali, della dignità professionale dei lavoratori e del futuro di Casa Sollievo della Sofferenza.