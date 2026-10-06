Sono trascorsi due anni dalla scomparsa di Gennaro Fiscarelli, svanito nel nulla all’alba del 6 ottobre 2024 nelle campagne di Cerignola. Aveva appena compiuto 32 anni e aveva trascorso la serata con alcuni amici. Poi, durante il tragitto verso casa, di lui si sono perse le tracce.

L’unico punto fermo nelle indagini è rappresentato dalla Fiat Bravo color amaranto ritrovata completamente bruciata in contrada Scarafone, mentre il cellulare del giovane è stato rinvenuto abbandonato a terra. Da quel momento, nessun’altra traccia certa ha permesso di ricostruire cosa sia accaduto.

Gli investigatori hanno ipotizzato che Fiscarelli possa essere stato portato via con l’inganno o con la forza a bordo di un altro veicolo. La Procura di Foggia ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio volontario, ma nonostante il lavoro degli inquirenti e dei Carabinieri, la vicenda resta ancora senza una svolta.

A vivere il dramma più grande è la madre, Giuseppina Di Biase, che da due anni attende una risposta sul destino del figlio. La donna, assistita dall’avvocato Michele Allamprese, della rete Penelope Italia, teme che Gennaro possa essere stato vittima di quella che viene definita una “lupara bianca”.

Gli elementi raccolti sulla scena

Nel corso delle indagini sono stati analizzati diversi reperti. “All’inizio delle indagini sono stati svolti accertamenti tecnici irripetibili su tutti gli elementi repertati, compresa la copia forense del telefono cellulare”, spiega a FoggiaToday l’avvocato Allamprese.

Tra gli oggetti rinvenuti sul posto ci sono una sigaretta elettronica, dalla quale sarebbe stato ricavato il profilo biologico di una persona sconosciuta, e due geotag. Sono stati inoltre trovati una felpa e uno spray per l’asma che non appartenevano a Gennaro.

A questi reperti si aggiungono gli elementi individuati dai cani molecolari dell’associazione Penelope, tra cui alcuni capelli del 32enne intrisi di sangue, trovati nelle vicinanze dell’auto incendiata.

Il legale sottolinea il lavoro svolto dalla Procura, pur evidenziando le difficoltà incontrate nel corso dell’inchiesta: “L’impegno della Procura sul caso è massimo, ho visto i faldoni; gli inquirenti si stanno muovendo in un contesto difficile, nel quale non c’è stata collaborazione da parte di alcuno. Siamo quindi in una fase di attesa: ci auguriamo possa emergere presto qualche novità tale da dare nuovo impulso alle indagini e allontanare il rischio dell’archiviazione del caso”.

Il silenzio di chi potrebbe sapere

Uno degli aspetti più inquietanti della vicenda resta il silenzio che circonda la scomparsa. Secondo l’avvocato Allamprese, potrebbero esserci persone in possesso di informazioni mai comunicate agli investigatori.

“Sicuramente ci sono delle persone che conoscono brandelli di verità che potrebbero essere utili, ma che ad oggi non sono stati comunicati né a noi, né agli inquirenti”, spiega il legale.

Da qui l’appello della famiglia, che continua a chiedere a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti anche attraverso modalità anonime.

“L’appello della mia assistita continua a essere il medesimo: far pervenire notizie, anche in forma anonima. Siamo convinti che la scomparsa di Gennaro non sia volontaria ma frutto di una coartazione della sua volontà”.

La richiesta non riguarda soltanto la ricostruzione di quella notte, ma anche la possibilità di individuare il luogo in cui potrebbe trovarsi Gennaro.

“sull’eventuale luogo in cui possano trovarsi, nella peggiore delle ipotesi, i resti di Gennaro affinché la donna poter almeno portare un fiore al figlio”, conclude l’avvocato Allamprese.

Lo riporta foggiatoday.it.