San Severo, Dell’Erba, «Della città se ne devono occupare i sanseveresi»

Unità, ascolto del territorio e costruzione di un programma condiviso. Sono stati questi i temi al centro del primo Forum del Centrodestra di San Severo, svoltosi sabato pomeriggio all’Hotel Palazzo Giancola. Un appuntamento promosso con l’obiettivo di avviare un confronto ampio tra partiti, amministratori, rappresentanti del civismo, associazioni e cittadini in vista delle prossime elezioni amministrative.

Nessuna candidatura da mettere sul tavolo e nessuna investitura preventiva. Il Forum è nato piuttosto dalla volontà di avviare un percorso politico che parta dai problemi della città e arrivi solo successivamente alla scelta delle persone chiamate a rappresentarlo.

Ad aprire i lavori è stato Matteo Pazienza, segretario cittadino della Lega, che ha svolto il ruolo di moderatore e ha posto le domande alla base dell’iniziativa: perché nasce il Forum, chi lo ha promosso e quale obiettivo intende perseguire.

Dal confronto è emersa la necessità di superare l’improvvisazione e di lavorare con largo anticipo rispetto alla scadenza elettorale. L’idea condivisa è che il centrodestra debba costruire fin da ora una proposta amministrativa credibile, capace di coinvolgere la comunità e di affrontare le principali criticità di San Severo.

L’appello all’unità

Tra gli interventi quello di Marianna Orlando, esponente della Lega, componente del direttivo provinciale ed ex consigliera comunale, che ha invitato il centrodestra a guardare al futuro mettendo da parte personalismi e divisioni.

Il punto di partenza del suo ragionamento è stato sintetizzato nel concetto “Da soli non si va da nessuna parte”. Per Orlando è necessario costruire una squadra in grado non soltanto di affrontare la campagna elettorale, ma soprattutto di amministrare la città.

Un percorso che, secondo l’esponente leghista, dovrà evitare soluzioni costruite esclusivamente per sommare consensi: “Senza però essere costretti a preparare ‘minestroni’ che presto o tardi diventano indigesti e senza che nessuno si erga a improvvisato ‘marchese Del Grillo’”.

L’obiettivo indicato è dunque formare un gruppo coeso di donne e uomini pronti a mettere competenze, tempo ed energie a disposizione di San Severo.

Sulla necessità di un forte radicamento territoriale si è soffermato anche Luigi Di Lucera, coordinatore della lista civica Consulta Cittadina. Per Di Lucera la politica deve partire dall’ascolto della comunità e richiede preparazione, competenza e un rapporto costante con i cittadini.

Programma prima dei nomi

La costruzione di una piattaforma comune è stata al centro dell’intervento dell’onorevole Anna Rita Tateo, vicesegretaria regionale della Lega. L’ex parlamentare ha richiamato le difficoltà incontrate dal centrodestra negli ultimi appuntamenti elettorali, sottolineando la necessità di arrivare alle prossime sfide con un progetto già definito.

Nel suo intervento ha inoltre indicato alcuni dei temi destinati ad avere un peso rilevante nel confronto politico: sanità, lavoro e contrasto all’emigrazione giovanile. L’obiettivo, secondo Tateo, deve essere quello di creare le condizioni affinché i giovani possano costruire il proprio futuro sul territorio.

Anche Vito Oronzo Orlando, responsabile provinciale dell’Udc, ha posto l’accento sull’unità e sull’ascolto dei cittadini. Il progetto amministrativo, secondo la sua impostazione, dovrà nascere dalle esigenze concrete della comunità e non dagli equilibri interni ai partiti.

In questa prospettiva, la scelta del candidato sindaco dovrebbe rappresentare il punto di arrivo di un percorso condiviso e non quello di partenza.

Dell’Erba: «Di San Severo se ne devono occupare i sanseveresi»

Nel corso del Forum è intervenuto anche Paolo Dell’Erba, segretario provinciale di Forza Italia, che ha proposto di aggiungere una parola al titolo dell’iniziativa: “unito”.

L’esponente azzurro ha sottolineato la necessità di superare gelosie e personalismi per costruire una squadra fondata su competenza, credibilità e moralità, coinvolgendo anche esponenti della società civile e individuando figure autorevoli capaci di rappresentare un progetto collettivo.

Un passaggio del suo intervento ha riguardato proprio il rapporto tra la politica locale e i livelli sovracomunali:

“Di San Severo se ne devono occupare i sanseveresi, quando intervengono i provinciali o i regionali vuol dire che non c’è dialogo e questo va evitato”.

La proposta di una conferenza programmatica permanente

Un contributo articolato è arrivato da Emilio Gaeta, dell’associazione Destra Civica di Capitanata, che ha proposto di cambiare metodo rispetto al passato.

“Prima dell’individuazione del candidato sindaco – ha sostenuto – sarà necessario ascoltare la città, analizzare gli errori del passato, definire le priorità amministrative e costruire una squadra competente”.

Gaeta ha inoltre avanzato la proposta di istituire una conferenza programmatica permanente, aperta a partiti, associazioni, professionisti e categorie economiche, con l’obiettivo di elaborare una visione condivisa per San Severo nei prossimi anni.

Tra i promotori dell’iniziativa anche Aldo D’Alessandro, che ha illustrato le ragioni che hanno portato alla nascita del Forum. L’esponente di Forza Italia ha sottolineato la necessità di tornare a confrontarsi sui contenuti in una fase considerata delicata per la città.

Il suo intervento ha richiamato diverse criticità locali, dai servizi sociali alla sanità, fino alla necessità di rilanciare gli investimenti strategici. Tra gli esempi è stato citato anche il percorso per mantenere e rafforzare la presenza universitaria a San Severo, considerata un presidio importante per il futuro delle nuove generazioni.

D’Alessandro ha sintetizzato il significato dell’iniziativa affermando: “Siamo partiti perché non era più possibile restare in silenzio davanti ai problemi della città”.

In chiusura, l’esponente azzurro ha aggiunto: “Questa nave è partita”, invitando partiti, movimenti e cittadini a partecipare alla costruzione di una proposta comune.

Cera: «Il programma deve venire prima delle candidature»

A concludere gli interventi è stato Napoleone Cera, segretario provinciale della Lega e consigliere regionale, che ha definito il Forum un segnale politico legato alla presenza a San Severo di una comunità interessata a discutere del futuro del centrodestra e della città.

Cera ha insistito sulla necessità di partire dai problemi concreti e non dai nomi, aprendo un confronto permanente con cittadini, associazioni e categorie produttive.

Nel suo intervento ha ribadito che il programma dovrà precedere le candidature e che le forze dell’area moderata dovranno superare i confini dei singoli partiti per recuperare credibilità e competitività sul territorio.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sanità, indicata dal consigliere regionale come uno dei temi centrali del prossimo confronto politico. Sullo sfondo c’è il futuro piano di riordino sanitario, che potrebbe avere ripercussioni anche sull’ospedale di San Severo.

Il Forum guarda ai prossimi mesi

Il filo conduttore emerso durante l’incontro è stato dunque la necessità di costruire prima un progetto e soltanto in un secondo momento individuare il candidato.

Una linea ribadita da più interventi e destinata, nelle intenzioni dei promotori, a tradursi nei prossimi mesi in nuovi incontri pubblici, tavoli tematici e iniziative di ascolto.

Tra i presenti anche Michele Troiano, coordinatore Monti Dauni Udc, Ilenia Guerrieri, commissario Udc San Severo, e Ciro De Santis, suo vice.

Il primo Forum si è concluso con l’impegno a proseguire il confronto, ampliare la partecipazione e costruire progressivamente una proposta di governo radicata nelle esigenze della comunità sanseverese.