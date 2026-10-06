Non si era presentata al lavoro, una circostanza insolita per una professionista sempre puntuale. I colleghi dell’ufficio postale di San Pietro in Gu, nel Padovano, hanno così iniziato a preoccuparsi, provando più volte a contattarla al telefono senza ottenere risposta. Dopo le diverse chiamate rimaste senza esito, è stato avvisato il compagno, che ha fatto la drammatica scoperta.

Tatiana Aggio, 54 anni, direttrice dell’ufficio postale di San Pietro in Gu, è stata trovata senza vita nel proprio letto, apparentemente come se stesse dormendo.

In un primo momento la morte era stata ricondotta a possibili cause naturali, ipotizzando anche un malore improvviso. Successivamente, però, sono intervenuti i carabinieri e la Procura ha disposto ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze del decesso.

Il sostituto procuratore di turno, Roberto D’Angelo, ha disposto l’esame esterno del corpo, affidato a un medico legale nominato dalla Procura. L’obiettivo è verificare la presenza di eventuali segni di violenza o altri elementi anomali che possano contribuire a chiarire quanto accaduto. Gli accertamenti potrebbero portare anche all’esecuzione di un’autopsia.

Chi era Tatiana Aggio

Originaria di Padova, Tatiana Aggio viveva a Fontaniva, a poca distanza dai figli Riccardo, 22 anni, e Daniela, 21, entrambi lavoratori, e dall’ex marito Francesco Coppola, con il quale aveva mantenuto rapporti sereni.

A Fontaniva vivono anche la madre e la sorella di Tatiana, mentre il padre risiede a Padova. La notizia ha lasciato sgomenti i familiari e le numerose persone che avevano conosciuto la 54enne, anche attraverso la sua attività professionale.

I sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Tatiana era stata trovata nel suo letto, senza vita.

Secondo quanto riferito dai familiari, la donna era recentemente tornata al lavoro dopo un periodo di malattia. Non ci sarebbero stati, tuttavia, elementi che potessero far prevedere un epilogo così improvviso. L’intervento chirurgico al ginocchio affrontato in precedenza, inoltre, non sarebbe collegato alla morte.

Tatiana era una professionista esperta e molto apprezzata. Nel corso della sua carriera aveva lavorato anche nelle municipalità di Carmignano di Brenta e Grantorto, maturando l’esperienza che l’aveva portata alla direzione dell’ufficio di San Pietro in Gu.

Era considerata una persona di fiducia, capace di andare oltre gli aspetti formali del lavoro alle Poste e di offrire ai clienti umanità, disponibilità e consigli, qualità per le quali molti si rivolgevano direttamente a lei.

La passione per la montagna e la musica

La morte improvvisa ha colpito profondamente la famiglia. L’ex marito ricorda il lungo percorso condiviso e gli interessi della donna.

«Siamo stati sposati 25 anni, poi la vita può portare ad altre strade, ma i rapporti tra noi non erano assolutamente litigiosi. Aveva affrontato un intervento chirurgico al ginocchio, ma era rientrata al lavoro. Amava le passeggiate in montagna e poi raccogliere funghi. Era esperta micologa», racconta.

Tatiana coltivava anche una forte passione per la musica e la lettura. A ricordarla è la figlia:

«Appassionata anche di musica di vari generi e poi le piaceva anche leggere, anche i quotidiani. Quando ci hanno telefonato pensavamo ad uno scherzo, seppur di cattivissimo gusto, purtroppo non è stato così. Era determinata e scaltra, aveva una marcia in più, era molto dinamica. Se ne va una grande persona prima di tutto a livello umano, lei era la mamma per definizione».

Saranno ora gli accertamenti medico-legali disposti dalla Procura a fornire elementi utili per chiarire le cause della morte e ricostruire le ultime ore di vita della 54enne.

Lo riporta leggo.it.