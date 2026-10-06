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FOGGIA RIFIUTI Dopo il flop dei bidoni intelligenti… arriva l’immondizia intelligente 

Le periferie più lontane dal centro, lasciate in condizioni di abbandono, continuano a essere trasformate in discariche abusive da chi non rispetta la città

Foggia, bidoni intelligenti

Dopo il flop dei bidoni intelligenti… arriva l’immondizia intelligente  - Fonte Immagine: Facebook, Foggia TV

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2026
Cronaca // Foggia //

Foggia, 6 ottobre 2026. Le periferie più lontane dal centro, lasciate in condizioni di abbandono, continuano a essere trasformate in discariche abusive da chi non rispetta la città.

Erano arrivati i bidoni intelligenti: forse più intelligenti di certi cittadini, anche se non parlano e non pensano. Oggi Foggia può sembrare più pulita e ordinata, ma basta allontanarsi dal centro per scoprire che, in alcuni luoghi, il problema è stato soltanto spostato.

Per capire il mistero, immaginiamo di rivolgerci allo gnomo foggiano per antonomasia: «lu scazzamurill». In un incontro segreto in via Bari, ci svela il grande inganno: l’immondizia è diventata “intelligente”. Si nasconde, lascia le strade più frequentate e trova rifugio ai margini della città, dove pochi la vedono e ancora meno la cercano.

Dietro l’ironia, però, c’è una denuncia concreta. Segnaliamo lo scarico di rifiuti su terreni appena fuori dal centro abitato, all’interno del territorio comunale di Foggia. Le fotografie che accompagnano questa denuncia documentano il degrado: cumuli di immondizia, materiali inerti, vecchi sanitari, mattonelle, pneumatici usurati, vetri e resti di automobili smontate.

L’appello è rivolto al sindaco di Foggia. Riconosciamo gli interventi compiuti per migliorare la città e sappiamo quanto sia difficile contrastare i comportamenti di chi sporca e abbandona i rifiuti. Tutte le zone, però, meritano la stessa attenzione e la stessa cura.
Non possono esserci quartieri di serie A, nel centro cittadino; quartieri di serie B, in periferia; e zone di serie C, ai margini, quasi in attesa di un’ulteriore retrocessione.

Il rione Martucci, già zona industriale bellica, ha ritrovato decoro grazie ai recenti interventi dell’amministrazione. Chiediamo che la stessa attenzione raggiunga anche le aree più lontane dal centro, come il proseguimento del Tratturo Camporeale, dove segnaliamo una situazione di grave degrado.

Lì si rifugia la nostra “immondizia intelligente”: scompare dalle vie centrali e ricompare all’estrema periferia. Così qualcuno può dire: «Finalmente la città è pulita».

Ma una città è davvero pulita solo quando lo è tutta. Anche sotto il tappeto.

A cura di Monica Sales – Attivista foggiana, ecologista, animalista e vegana.

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