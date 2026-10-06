Droga, telefoni e bilancini: ennesima operazione al carcere di Foggia (foto)

Un pacco sospetto, un’attenta attività investigativa e un’operazione che ha impedito l’ingresso di droga e materiale vietato all’interno del carcere di Foggia. È l’ennesimo risultato dell’attività coordinata dal comandante della polizia penitenziaria della Casa circondariale di Foggia, Claudio Ronci.

La spedizione, sottoposta a controllo, nascondeva al suo interno hashish, cocaina, telefoni cellulari,caricabatterie e cavetti, oltre a un bilancino di precisione per la pesatura della sostanza stupefacente.Un vero e proprio carico di materiale destinato a varcare le porte dell’istituto penitenziario, ma che è stato intercettato grazie a un’attenta attività investigativa e ai controlli del personale.

Si tratta dell’ennesima operazione portata a termine sotto il coordinamento del comandante Claudio Ronci, a conferma dell’attenzione costante rivolta alla sicurezza dell’istituto.Fondamentale il lavoro quotidiano degli uomini e delle donne della Polizia Penitenziaria, che continuano a svolgere il proprio servizio senza tregua, con professionalità, attenzione e determinazione, nonostante le difficoltà e la complessità del lavoro all’interno di un istituto penitenziario.

Un’attività silenziosa ma incessante, fatta di controlli, prevenzione e attenzione ai dettagli, che ancora una volta ha permesso di bloccare materiale destinato a entrare illegalmente all’interno del carcere.