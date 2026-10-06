Filiera del latte vaccino, Gatta: «L’agricoltura italiana è prima in Europa per valore aggiunto» - Fonte Immagine: Facebook, Giandiego Gatta

Si è svolta presso l’azienda agro-zootecnica “Posta La Via”, in località Amendola, una giornata dedicata alla valorizzazione della filiera del latte vaccino, con un convegno dedicato alle prospettive e alle principali sfide del comparto lattiero-caseario.

A intervenire nelle conclusioni dei lavori è stato l’onorevole Giandiego Gatta, che ha richiamato l’attenzione sugli investimenti destinati dal Governo al settore primario e sul ruolo strategico dell’agricoltura italiana.

Gatta ha evidenziato innanzitutto le risorse messe in campo negli ultimi anni: 16,8 miliardi di euro per il triennio 2023-2025, a fronte degli 1,7 miliardi stanziati nel triennio 2020-2022 e degli 1,4 miliardi del periodo 2017-2019.

Numeri che, secondo l’onorevole Gatta, testimoniano la crescente attenzione riservata al settore agricolo e alla sua capacità di contribuire allo sviluppo economico del Paese.

Nel suo intervento, il parlamentare ha inoltre sottolineato come, nonostante le difficoltà determinate dalla congiuntura economica e dallo scenario internazionale, l’agricoltura italiana abbia raggiunto un risultato di particolare rilievo.

«Non è un caso che l’agricoltura italiana, pur tra tante difficoltà legate alla congiuntura economica ed internazionale, sia prima in Europa per valore aggiunto per il secondo anno consecutivo», ha dichiarato Gatta.

Per l’onorevole, questo risultato deve rappresentare uno stimolo a proseguire nel sostegno al comparto.

«Un dato che deve spronare a fare sempre di più e meglio per un comparto che dà lustro, per qualità, sicurezza e tutela dei consumatori, alla nostra Nazione», ha aggiunto Giandiego Gatta.

La giornata dedicata alla filiera del latte vaccino ha quindi rappresentato, nelle parole del parlamentare, un’occasione per ribadire l’importanza strategica dell’agricoltura e della zootecnia, settori da sostenere attraverso investimenti e politiche capaci di rafforzarne la competitività e la qualità delle produzioni.

Lo riporta su Facebook, Giandiego Gatta.