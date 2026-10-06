Edizione n° 6210

BALLON D'ESSAI

SAN SEVERO CESAREO // San Severo, cesareo d’urgenza: «Grazie al reparto, oggi sono a casa con mio figlio»
6 Ottobre 2026 - ore  08:54

CALEMBOUR

ISCHIA ARBITRO // Ischia, arbitro 19enne colpito da un mattone durante la partita
6 Ottobre 2026 - ore  10:34

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Foggia, acquisti nei negozi e sconti sulle bollette: conducente tpl: “Investiamo sull’utenza”

FOGGIA BOLLETTE Foggia, acquisti nei negozi e sconti sulle bollette: conducente tpl: “Investiamo sull’utenza”

L’idea di un lavoratore per sostenere il commercio cittadino e alleggerire le spese delle famiglie attraverso convenzioni con i fornitori di acqua, luce e gas

Foggia, centro storico

Foggia, acquisti nei negozi e sconti sulle bollette: conducente tpl: "Investiamo sull’utenza" - Fonte Immagine: tripadvisor.com

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2026
Economia // Foggia //

FOGGIA, 6 ottobre 2026 — Acquistare abiti, scarpe e accessori nei negozi cittadini e ottenere, in base alla spesa sostenuta, uno sconto sulle bollette domestiche. È la proposta lanciata da un conducente del trasporto pubblico locale che, osservando le attività commerciali durante i suoi spostamenti, ha voluto condividere una riflessione sulle difficoltà dei negozianti e sulle possibilità di sostenerli.

«Continuo a girare per le strade cittadine e a notare i negozi di abbigliamento, di scarpe e di accessori quasi sempre vuoti», racconta. Un’osservazione personale dalla quale nasce il desiderio di immaginare un incentivo capace di avvicinare nuovamente i clienti al commercio locale.

Nella sua riflessione, il conducente richiama la concorrenza degli acquisti online e il mercato dei prodotti contraffatti. Accanto a questi fattori indica anche la ricerca del risparmio, che può orientare le scelte delle famiglie e le loro abitudini di acquisto.
Il pensiero si sposta poi sulla propria condizione lavorativa: «Questo mi fa riflettere molto sulla mia fortuna di avere un posto fisso, che mi permette di ricevere lo stipendio ogni mese e di avere maggiori garanzie anche quando, per malattia, sono impossibilitato ad andare a lavorare».

Da questa consapevolezza nasce la proposta, presentata come un gesto di attenzione verso chi gestisce un’attività e deve confrontarsi quotidianamente con l’incertezza degli incassi. «Mi piacerebbe lanciare un’idea per sensibilità e per empatia verso chi vende abiti, scarpe e accessori», spiega.

Il nome scelto è «Investiamo sull’utenza»: un gioco di parole che richiama il vestire e il significato di “utenza”, intesa sia come clientela sia come servizi domestici.

Il meccanismo immaginato prevede convenzioni tra i commercianti aderenti e i fornitori di acqua, energia elettrica e gas. «I clienti che andranno ad acquistare merce in questi negozi, in base all’importo raggiunto, avranno uno sconto sulle loro utenze casalinghe», propone il conducente.

L’obiettivo è collegare un acquisto a un beneficio concreto per il bilancio familiare, dando contemporaneamente ai negozi una possibilità in più di attirare clienti. «Sarebbe, secondo me, un’ottima idea per dare alle persone più possibilità di spendere e ai commercianti la possibilità di ottenere maggiori introiti».

Si tratta di una proposta ancora da sviluppare: nella testimonianza non vengono indicati accordi già sottoscritti, percentuali di sconto o modalità di finanziamento. Il messaggio, però, è chiaro: aprire un confronto su come sostenere insieme le famiglie e le attività commerciali di Foggia. La testimonianza è firmata da un conducente del trasporto pubblico locale.

A cura di Giovanna Tambo.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Felicità non è fare sempre ciò che si vuole, ma volere sempre ciò che si fa.” – Valerio Albisetti

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO