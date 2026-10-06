FOGGIA, 6 ottobre 2026 — Acquistare abiti, scarpe e accessori nei negozi cittadini e ottenere, in base alla spesa sostenuta, uno sconto sulle bollette domestiche. È la proposta lanciata da un conducente del trasporto pubblico locale che, osservando le attività commerciali durante i suoi spostamenti, ha voluto condividere una riflessione sulle difficoltà dei negozianti e sulle possibilità di sostenerli.

«Continuo a girare per le strade cittadine e a notare i negozi di abbigliamento, di scarpe e di accessori quasi sempre vuoti», racconta. Un’osservazione personale dalla quale nasce il desiderio di immaginare un incentivo capace di avvicinare nuovamente i clienti al commercio locale.

Nella sua riflessione, il conducente richiama la concorrenza degli acquisti online e il mercato dei prodotti contraffatti. Accanto a questi fattori indica anche la ricerca del risparmio, che può orientare le scelte delle famiglie e le loro abitudini di acquisto.

Il pensiero si sposta poi sulla propria condizione lavorativa: «Questo mi fa riflettere molto sulla mia fortuna di avere un posto fisso, che mi permette di ricevere lo stipendio ogni mese e di avere maggiori garanzie anche quando, per malattia, sono impossibilitato ad andare a lavorare».

Da questa consapevolezza nasce la proposta, presentata come un gesto di attenzione verso chi gestisce un’attività e deve confrontarsi quotidianamente con l’incertezza degli incassi. «Mi piacerebbe lanciare un’idea per sensibilità e per empatia verso chi vende abiti, scarpe e accessori», spiega.

Il nome scelto è «Investiamo sull’utenza»: un gioco di parole che richiama il vestire e il significato di “utenza”, intesa sia come clientela sia come servizi domestici.

Il meccanismo immaginato prevede convenzioni tra i commercianti aderenti e i fornitori di acqua, energia elettrica e gas. «I clienti che andranno ad acquistare merce in questi negozi, in base all’importo raggiunto, avranno uno sconto sulle loro utenze casalinghe», propone il conducente.

L’obiettivo è collegare un acquisto a un beneficio concreto per il bilancio familiare, dando contemporaneamente ai negozi una possibilità in più di attirare clienti. «Sarebbe, secondo me, un’ottima idea per dare alle persone più possibilità di spendere e ai commercianti la possibilità di ottenere maggiori introiti».

Si tratta di una proposta ancora da sviluppare: nella testimonianza non vengono indicati accordi già sottoscritti, percentuali di sconto o modalità di finanziamento. Il messaggio, però, è chiaro: aprire un confronto su come sostenere insieme le famiglie e le attività commerciali di Foggia. La testimonianza è firmata da un conducente del trasporto pubblico locale.

A cura di Giovanna Tambo.