Il progetto «Foggia Accogliente» compie un nuovo passaggio verso la candidatura ai finanziamenti regionali. Il Comune ha nominato l’architetta Alessia Cordisco, dirigente dell’Area 8 Rigenerazione urbana e PNRR, quale verificatrice del progetto di fattibilità tecnico-economica per la manutenzione straordinaria di un complesso immobiliare in contrada Tredici Carri, nei pressi di Borgo Mezzanone. L’obiettivo è recuperare gli edifici per ospitare migranti regolari, nell’ambito dell’avviso «Puglia Accogliente».

La decisione è contenuta nella determinazione del registro generale numero 1979, adottata il 5 ottobre 2026 e pubblicata all’Albo pretorio il 6 ottobre. Il provvedimento riguarda il controllo tecnico della progettazione necessario al percorso di candidatura: non assegna il finanziamento regionale e non dispone l’avvio dei lavori. La responsabile unica del progetto è l’architetta Silvana Corvino.

L’iniziativa si inserisce nel Programma regionale Puglia 2021-2027, nella linea dedicata al contrasto del disagio abitativo e all’integrazione residenziale dei migranti. L’avviso punta a recuperare immobili esistenti, accompagnando l’offerta di alloggi con servizi sociali e percorsi di autonomia. Nel quadro richiamato dal Comune, la provincia di Foggia occupa un posto centrale per la presenza degli insediamenti informali di Borgo Mezzanone e Torretta Antonacci.

La ricerca degli immobili è partita in estate. Con la deliberazione del 15 luglio, la Giunta ha dato indirizzo agli uffici di avviare un’indagine esplorativa. Il relativo avviso comunale è stato pubblicato il 17 luglio, per quindici giorni, rivolgendosi ai proprietari di immobili anche in condizioni di conservazione precarie, purché potenzialmente adatti alle finalità del programma.

Il 30 luglio è arrivata la manifestazione di interesse di Filomena Piazzolla, relativa al complesso di contrada Tredici Carri. Il 5 agosto, con la deliberazione numero 201, la Giunta ha preso atto della scheda dell’immobile e incaricato l’Area 8 di curare gli adempimenti per la candidatura. Il bando ammette anche edifici privati, ma richiede che siano nella piena disponibilità del Comune per almeno dieci anni dalla conclusione dell’intervento.

La preparazione della proposta ha già comportato cinque affidamenti, tutti richiamati nell’atto e disposti il 22 settembre. A Marianna Carusillo è stata assegnata l’analisi dei fabbisogni, per 5.000 euro; a Maria Gaetana Palmieri il coinvolgimento degli Ambiti sociali e degli enti del Terzo settore, per altri 5.000 euro. Il piano di gestione è stato affidato a Marco Affatato, per un importo complessivo di 6.344 euro.

Gli incarichi tecnici di maggiore importo riguardano la progettazione e le verifiche sugli immobili. All’architetta Cinzia Nardelli sono stati affidati il progetto di fattibilità, l’attestazione di conformità urbanistica e la scheda tecnica, per 47.785,34 euro complessivi. All’architetto Girolamo Casullo sono stati assegnati gli approfondimenti sismici, climatici, energetici e ambientali, per 23.790 euro complessivi. Le cinque prestazioni sommano quindi 87.919,34 euro: una cifra riferita agli incarichi preparatori, non al costo dei lavori.

La nomina di Cordisco segue un interpello interno del 15 settembre, al quale, secondo la determinazione, non sono pervenute manifestazioni di interesse dei tecnici comunali. L’amministrazione ha individuato nella dirigente le competenze richieste per l’incarico. Il compenso sarà limitato alla quota degli incentivi per funzioni tecniche prevista dal regolamento comunale; questo provvedimento non comporta un impegno di spesa.

Le condizioni del bando delineano la dimensione minima delle proposte: gli immobili devono poter ospitare almeno quaranta migranti, con soluzioni abitative e spazi comuni orientati alla sostenibilità sociale. Per tale soglia il contributo massimo previsto è di 1,5 milioni di euro, incrementabile di 35.000 euro per ogni posto letto aggiuntivo, entro un tetto di tre milioni per progetto. Sono limiti generali dell’avviso, non somme già riconosciute a Foggia.

A cura di Giovanna Tambo.