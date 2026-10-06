Foggia, concluse le Notti Bianche dello Sport: «Lo sport è occasione di incontro e inclusione»

Si sono concluse a Foggia le Notti Bianche dello Sport, tre giornate all’insegna dello sport, della partecipazione e dell’inclusione. Dal 3 al 5 ottobre, la Città del Cinema si è trasformata in una grande palestra a cielo aperto con la manifestazione “IntegriAMO con lo Sport – Le Notti Bianche dello Sport”, coorganizzata dal Comune di Foggia – Assessorato allo Sport, Città del Cinema e dall’associazione Scuola Energikamente ASD Shinkitai Karate.

L’iniziativa ha coinvolto bambini, ragazze e ragazzi, famiglie, atleti, società sportive, associazioni, tecnici e volontari, creando uno spazio di incontro attraverso numerose discipline sportive.

Fin dal taglio del nastro è emersa la grande partecipazione del pubblico, con tanti giovani presenti, sorrisi, entusiasmo e curiosità verso le attività proposte. Proprio i sorrisi dei partecipanti sono diventati il simbolo più significativo delle tre giornate.

“IntegriAMO con lo Sport” ha rappresentato non soltanto il titolo della manifestazione, ma il messaggio centrale dell’iniziativa: persone di età, esperienze e abilità differenti si sono incontrate attraverso lo sport, inteso non solo come competizione, ma anche come strumento di educazione, salute, rispetto, socialità e inclusione.

Le giornate hanno offerto a molti partecipanti l’opportunità di avvicinarsi per la prima volta a una disciplina sportiva, conoscere nuove realtà associative e condividere un’esperienza con familiari e amici. Particolare attenzione è stata riservata anche alla partecipazione delle persone con disabilità, per le quali lo sport può rappresentare un’importante occasione di socializzazione e integrazione.

Al termine della manifestazione, la sindaca Maria Aida Episcopo e l’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta hanno rivolto un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa.

«Si chiudono tre giornate bellissime, ma soprattutto si conferma una certezza: Foggia ha una grande voglia di sport, di partecipazione e di comunità. Abbiamo visto tanti sorrisi, e crediamo che questa sia la fotografia più bella delle nostre Notti Bianche dello Sport. “IntegriAMO con lo Sport” ha rappresentato esattamente ciò che volevamo: una manifestazione nella quale lo sport fosse occasione di incontro e inclusione, senza barriere e senza differenze. Vogliamo ringraziare tutte le società e associazioni sportive, gli atleti, gli istruttori, i tecnici, i volontari, gli organizzatori e i partner che hanno messo a disposizione tempo, passione ed energie. E soprattutto le ragazze e i ragazzi, che sono stati i veri protagonisti di queste giornate. Quando una città riesce a mettere insieme sport, giovani, associazioni e famiglie, il risultato più importante è quello di sentirsi comunità».

Con la conclusione dell’evento, le Notti Bianche dello Sport lasciano dunque il segno di una Foggia capace di riunire sport, giovani, famiglie e associazioni, con l’inclusione come filo conduttore dell’intera manifestazione.