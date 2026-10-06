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FOGGIA SCUOLA Foggia, la legalità riparte dalle scuole: presentati i progetti per il 2026/27

Illustrato a Palazzo di Città il percorso che accompagnerà il nuovo anno scolastico, fino alla quarta edizione dei “100 giorni per la legalità e la lotta alle mafie”

Foggia, la legalità riparte dalle scuole

Foggia, la legalità riparte dalle scuole: presentati i progetti per il 2026/27 - PH: Enzo Maizzi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA, 6 ottobre 2026 — La scuola al centro del percorso cittadino di educazione alla legalità. Sono stati presentati questa mattina, nella Sala Consiliare di Palazzo di Città, i nuovi progetti per l’anno scolastico 2026/27: un programma che mette in relazione amministrazione comunale, mondo dell’istruzione, università e magistratura.

La presentazione, rivolta agli organi di informazione, ai dirigenti scolastici e ai referenti per la legalità degli istituti foggiani, ha illustrato l’impianto generale del percorso, articolato dagli assessorati alla Legalità e alla Pubblica istruzione del Comune di Foggia insieme al Provveditorato agli Studi, all’Università di Foggia e all’Associazione Nazionale Magistrati Bari-Foggia-Trani.

Due le fasi previste: “Verso i 100 giorni per la legalità e la lotta alle mafie”, che accompagnerà l’avvicinamento alla manifestazione, e la quarta edizione dei “100 giorni per la legalità e la lotta alle mafie”. Un percorso che inserisce il tema della legalità nella programmazione del nuovo anno scolastico, attraverso la collaborazione tra le istituzioni coinvolte.

Nel corso dell’incontro è stato presentato anche “Percorsi di legalità”, il programma promosso dall’Associazione Nazionale Magistrati – Giunta distrettuale di Bari, che affianca le iniziative cittadine rivolte al mondo della scuola.

La presentazione segna così l’avvio di una nuova tappa del lavoro comune tra scuole e istituzioni: portare l’educazione alla legalità dentro il percorso formativo degli studenti e dare continuità all’impegno cittadino contro le mafie.

A cura di Giovanna Tambo.

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