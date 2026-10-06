Foggia, madre e figlio disabili a rischio sfratto. Ora, intervengano le istituzioni

Foggia, 6 ottobre 2026 – L’Associazione Puzzle d’Amore, presieduta da Miriam Ventura e aderente al M.E.D.A. – Movimento Europeo Diversamente Abili, ringrazia la redazione di FoggiaToday per aver raccontato con sensibilità la vicenda di una donna di 66 anni, invalida al 100% e paraplegica, e del figlio di 47 anni con patologia neurologica, a rischio di emergenza abitativa dopo la vendita all’asta della loro abitazione.

La stampa ha acceso i riflettori sulla situazione, ma ora servono risposte concrete. La famiglia, che continua a pagare regolarmente l’affitto, cerca un’abitazione al pianterreno e accessibile alle proprie esigenze.

Il caso rilancia anche l’urgenza di istituire a Foggia il Garante per i Diritti delle Persone con Disabilità, figura autonoma e competente chiamata a tutelare i diritti delle persone con disabilità e a fare da raccordo con servizi e istituzioni. Foggia non può più rinviare.

Anche gli animali d’affezione sono famiglia

Nel nucleo sono presenti anche animali d’affezione, importanti riferimenti emotivi per il figlio. La vicenda sarà quindi seguita anche dall’Associazione Guerrieri con la Coda, presieduta da Annarita Melfitani, affinché sia tutelato l’intero nucleo familiare e venga evitata qualsiasi separazione dai propri animali.

M.E.D.A. Nazionale e Puzzle d’Amore seguiranno direttamente la situazione, offrendo supporto legale e orientamento ai servizi, e chiederanno formalmente al Sindaco e al Consiglio Comunale di Foggia l’istituzione del Garante della Disabilità.

Il MEDA vigilerà inoltre affinché la futura nomina garantisca indipendenza, competenza e reale esperienza nella tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Nessuno deve rimanere indietro. E nessuno deve rimanere solo.

MEDA Nazionale – Associazione Puzzle d’Amore – Guerrieri con la Coda

Ufficio Stampa Associazione Puzzle d’Amore APS

(In foto Miriam Ventura, Presidente dell’Associazione Puzzle d’Amore, aderente al M.E.D.A.)