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FOGGIA AVIS Foggia, Maurizio Pontone raggiunge le 100 donazioni di sangue

Il centesimo appuntamento con la donazione è stato raggiunto lo scorso 17 settembre, al termine di un percorso costruito attraverso decenni di impegno e continuità

Maurizio Pontone

Foggia, Maurizio Pontone raggiunge le 100 donazioni di sangue - Fonte Immagine: Facebook, Avis Comunale Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2026
Cronaca // Foggia //

Un traguardo speciale nel segno della solidarietà. Maurizio Pontone ha raggiunto quota 100 donazioni di sangue, diventando uno dei donatori record celebrati dall’Avis di Foggia.

Il centesimo appuntamento con la donazione è stato raggiunto lo scorso 17 settembre, al termine di un percorso costruito attraverso decenni di impegno e continuità.

“Cento volte significa decenni di appuntamenti rispettati, di prelievi mattutini prima del lavoro, di estati in cui si è presentato quando gli altri partono”, sottolineano dall’Avis cittadina, evidenziando il valore di una scelta portata avanti nel tempo.

Per l’associazione, il gesto di Pontone rappresenta soprattutto un esempio di costanza e altruismo, più che un’impresa eccezionale.

“Nessun gesto eccezionale: una scelta ripetuta con costanza, per tutta una vita da donatore. Grazie, Maurizio. E grazie al personale del Centro Trasfusionale SIMT degli Ospedali Riuniti di Foggia, che accompagna ogni donatore in ogni singola donazione”, concludono dall’Avis di Foggia.

Lo riporta foggiatoday.it.

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