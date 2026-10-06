Un traguardo speciale nel segno della solidarietà. Maurizio Pontone ha raggiunto quota 100 donazioni di sangue, diventando uno dei donatori record celebrati dall’Avis di Foggia.
Il centesimo appuntamento con la donazione è stato raggiunto lo scorso 17 settembre, al termine di un percorso costruito attraverso decenni di impegno e continuità.
“Cento volte significa decenni di appuntamenti rispettati, di prelievi mattutini prima del lavoro, di estati in cui si è presentato quando gli altri partono”, sottolineano dall’Avis cittadina, evidenziando il valore di una scelta portata avanti nel tempo.
Per l’associazione, il gesto di Pontone rappresenta soprattutto un esempio di costanza e altruismo, più che un’impresa eccezionale.
“Nessun gesto eccezionale: una scelta ripetuta con costanza, per tutta una vita da donatore. Grazie, Maurizio. E grazie al personale del Centro Trasfusionale SIMT degli Ospedali Riuniti di Foggia, che accompagna ogni donatore in ogni singola donazione”, concludono dall’Avis di Foggia.
Lo riporta foggiatoday.it.