Incidente stradale nella serata di ieri in via Natola, a Foggia, nei pressi dell’intersezione con via Gioberti. L’impatto, avvenuto intorno alle 22.30, ha coinvolto una Fiat 500 condotta da un 22enne e una bike elettrica guidata da un 17enne.

La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione quanto accaduto.

A seguito della collisione, il giovane di 17 anni sarebbe stato sbalzato sul parabrezza della Fiat 500, sfondandolo nell’impatto. La bike elettrica, invece, avrebbe terminato la propria corsa sulla pista ciclabile.

Il minorenne è stato immediatamente soccorso e trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso, dove è stato sottoposto agli accertamenti sanitari previsti. Al momento non sono ancora note le sue condizioni.