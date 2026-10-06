Nei quartieri Borgo Croci, Candelaro e Rione Biccari prende forma “Spighe in spinta – Seminiamo futuro”, il progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito dell’iniziativa “Organizziamo la speranza”. Un intervento pensato per contrastare la povertà educativa e la dispersione scolastica, rafforzando la rete tra scuole, famiglie, associazioni e istituzioni.

A guidare il progetto è la Fondazione ENAC Puglia ETS, ente capofila di un partenariato composto da 24 realtà sociali e istituzionali, con il coinvolgimento dell’Ambito Territoriale e del Comune di Foggia. L’iniziativa è finanziata dall’impresa sociale Con i Bambini attraverso il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nell’ambito del bando “Organizziamo la Speranza”.

Palazzo Figliolia diventa lo spazio della rinascita

Il punto centrale delle attività sarà lo storico Palazzo Figliolia di via XXV Aprile, nel cuore di Borgo Croci. L’edificio settecentesco, concesso dalla Congregazione delle Figlie della Carità, Suore Canossiane, sarà interessato da un intervento di riqualificazione e diventerà uno spazio identitario e hub polifunzionale aperto alla comunità.

Le sale del palazzo, comprese le storiche cantine, saranno destinate ad attività educative e sociali. Sono previsti laboratori digitali, aule STEAM, spazi di ascolto informale e “Caffè Educativi”, oltre ad ambienti aperti alla cittadinanza e alle famiglie.

L’obiettivo è creare un luogo capace di contrastare l’isolamento e favorire relazioni, partecipazione e condivisione, mettendo in rete le diverse realtà presenti nei quartieri coinvolti.

Scuole aperte oltre l’orario delle lezioni

Una parte importante del progetto riguarderà il rapporto tra scuola e territorio. Attraverso il modello delle “Scuole Aperte Partecipate”, promosso dal MoVI, gli istituti comprensivi dei quartieri, tra cui Catalano-Moscati e Foscolo-Gabelli, potranno aprire le proprie strutture anche oltre il normale orario scolastico.

Aule e cortili diventeranno così luoghi di incontro e partecipazione, con il coinvolgimento di studenti, docenti, genitori e associazioni, anche durante i fine settimana.

Attività per bambini, ragazzi e famiglie

“Spighe in spinta” prevede una serie articolata di interventi destinati alle diverse fasce d’età. Dall’Academy 0-5 anni, rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie, all’Offerta Educativa 7-13 Anni, pensata anche per rafforzare le competenze scolastiche e contrastare la dispersione.

Saranno potenziati il supporto allo studio, la metodologia di apprendimento e l’approccio STEAM, attraverso attività gratuite rivolte ai minori. L’intento è rispondere anche alla crescente domanda di servizi di sostegno allo studio, che attualmente nei centri autorizzati raggiungono rapidamente la capienza disponibile.

Tra le iniziative ci saranno inoltre l’Academy “Rappo dunque sono” e la redazione OLS. Attraverso rap, videoclip, web radio e un webmagazine trimestrale, i ragazzi dei tre quartieri saranno coinvolti direttamente nella produzione di contenuti e nella narrazione del proprio territorio.

Il progetto comprende anche attività di espressione corporea e arte circense, finalizzate a sviluppare socialità, fiducia e collaborazione attraverso il movimento e il gioco.

Un ulteriore laboratorio, denominato “Echochamber”, metterà invece in relazione bambini, ambiente e tecnologia, trasformando i bio-impulsi e i suoni della natura in elementi musicali.

Nel complesso sono previsti 12 percorsi laboratoriali, 6 videoclip, 4 grandi eventi e 12 feste di quartiere, con l’obiettivo di riportare attività e partecipazione negli spazi pubblici dei territori coinvolti.

Un percorso anche per i giovani dell’area penale

Il progetto si rivolgerà anche ai giovani dell’area penale fino ai 21 anni, con un percorso finalizzato alla formazione professionale e all’inserimento nel settore turistico-balneare.

Le attività si svolgeranno anche a bordo di una barca a vela confiscata alle mafie, che diventerà uno strumento di formazione e riscatto. I ragazzi potranno acquisire competenze legate alla navigazione e al comparto turistico, trasformando un bene sottratto alla criminalità in un’opportunità concreta di crescita e costruzione del proprio futuro.

A verificare l’impatto sociale del progetto sarà Ismeri Europa Srl, ente indipendente incaricato della valutazione. L’obiettivo sarà misurare gli effetti delle attività sulla comunità e comprendere quanto il rafforzamento delle relazioni e della fiducia possa contribuire a contrastare marginalità ed esclusione.

Il progetto prende il via il 6 ottobre

Il primo appuntamento è fissato per martedì 6 ottobre alle 11, negli spazi di via XXV Aprile 74 che ospiteranno il futuro hub. La giornata prevede la riunione della cabina di regia e l’assemblea dei partner, con un momento di confronto dedicato agli operatori del progetto.

Saranno presenti anche Gianluca Cantisani, presidente del MoVI Nazionale, e il pedagogista e innovatore sociale Andrea Mori.

“Spighe in spinta” nasce quindi con l’ambizione di costruire una comunità educante più forte e connessa, capace di intervenire non soltanto sui problemi legati alla dispersione scolastica, ma anche sulle condizioni sociali che possono alimentarla.

L’iniziativa “Organizziamo la speranza” punta a promuovere un cambiamento concreto nella vita di bambini e adolescenti di 15 aree socio-educative strategiche italiane, caratterizzate da vulnerabilità sociale ed economica, attraverso la costruzione di alleanze tra comunità, istituzioni e Terzo settore. Il programma è promosso da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nato nel 2016 dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, Governo e Terzo settore.

Lo riporta foggiatoday.it.