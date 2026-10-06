Giustizia, San Severo esclusa dal ripristino della sezione. Fratelli d’Italia: «La Salandra chiarisca sull’emendamento»

La riorganizzazione della geografia giudiziaria della provincia di Foggia torna al centro del confronto politico, con particolare attenzione al futuro della sezione distaccata del Tribunale di San Severo.

La riforma varata tra il 2012 e il 2013 aveva portato alla soppressione del Tribunale di Lucera e delle sezioni distaccate di Apricena, Rodi Garganico, San Severo, Cerignola e Manfredonia, concentrando su Foggia un carico giudiziario particolarmente rilevante.

Ora il disegno di legge governativo C.2646, attualmente all’esame della II Commissione Giustizia della Camera, torna a intervenire sull’assetto giudiziario del territorio e prevede il ripristino del Tribunale di Lucera e delle sezioni distaccate di Cerignola, Manfredonia e San Severo.

Proprio sulla città dell’Alto Tavoliere si apre però un interrogativo politico rivolto a Fratelli d’Italia e, in particolare, all’onorevole Giandonato La Salandra.

Secondo quanto riportato dalla stampa, infatti, l’emendamento riconducibile al parlamentare prevederebbe il ripristino delle sezioni di Cerignola e Rodi Garganico, senza includere quella di San Severo.

Una ricostruzione che, qualora venisse confermata dal testo ufficiale depositato alla Camera, solleverebbe una precisa domanda politica: per quale motivo Cerignola e Rodi Garganico dovrebbero essere reinserite nella geografia giudiziaria mentre San Severo resterebbe esclusa?

La richiesta di rendere pubblico l’emendamento

Il tema viene posto come una questione che va oltre la contrapposizione tra territori. La presenza di presidi giudiziari viene infatti collegata direttamente alla sicurezza, alla legalità e alla presenza dello Stato in un’area considerata particolarmente delicata della provincia di Foggia.

Per questo viene chiesto all’onorevole La Salandra e a Fratelli d’Italia di rendere immediatamente pubblico il testo dell’emendamento e di chiarire quale sia effettivamente la posizione assunta sulla sezione di San Severo.

Le domande poste sono precise: «È previsto il ripristino della sezione distaccata di San Severo? Se San Severo è stata esclusa, per quale ragione? Perché il ripristino dovrebbe riguardare Cerignola e Manfredonia e non anche San Severo?»

Secondo la posizione espressa, non sarebbero sufficienti dichiarazioni generiche sulla sicurezza e sulla legalità. Le scelte sulla presenza della giustizia sul territorio devono essere accompagnate da atti concreti e da una precisa assunzione di responsabilità politica.

«San Severo non si tocca»

La richiesta parte dalla considerazione che San Severo abbia bisogno di un rafforzamento dei presidi dello Stato, non di un ulteriore ridimensionamento della presenza delle istituzioni.

La questione, viene sottolineato, non dovrebbe essere interpretata come una semplice competizione tra territori della provincia. In gioco ci sarebbe infatti la possibilità di garantire una presenza giudiziaria adeguata in una delle aree più complesse del Foggiano.

Da qui l’appello a Fratelli d’Italia affinché chiarisca pubblicamente il contenuto dell’emendamento e le motivazioni delle eventuali scelte territoriali.

Il punto politico viene sintetizzato nella richiesta di evitare territori di serie A e territori di serie B sul fronte della sicurezza e della giustizia.

Se l’esclusione di San Severo dal provvedimento fosse confermata, si tratterebbe, secondo i promotori della richiesta di chiarimento, di una scelta che dovrebbe essere spiegata pubblicamente ai cittadini dell’Alto Tavoliere.

La discussione sulla riforma della geografia giudiziaria diventa così anche un banco di prova per verificare se la richiesta di maggiore sicurezza e legalità possa tradursi in un effettivo rafforzamento dei presidi giudiziari sul territorio.