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PUGLIA ALBANIA Motori e passione: grande successo per il ‘Grand Tour Albania’ e ‘Tirana Grand Prix’

Protagonisti anche Giovanni e Michele Riontino di Zapponeta, con la loro Ferrari 458s, orgogliosi ambasciatori della passione per i motori della provincia di Foggia

'Grand Tour Albania' e 'Tirana Grand Prix'

Motori e passione: grande successo per il 'Grand Tour Albania' e 'Tirana Grand Prix'

AUTORE:
Stefania Consiglia Troiano
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Trenta equipaggi pugliesi tra cui dieci supercar tra Ferrari e Porsche e una straordinaria spedizione che ha unito passione automobilistica, turismo e rapporti tra due sponde dell’Adriatico. Protagonisti anche Giovanni e Michele Riontino di Zapponeta, con la loro Ferrari 458s, orgogliosi ambasciatori della passione per i motori della provincia di Foggia.

Un ponte ideale tra Puglia e Albania costruito sulle quattro ruote, nel segno della passione per i motori, dell’amicizia e del Made in Italy. È questo lo spirito con cui si è svolto, lo scorso weekend, il Grand Tour Albania & Tirana Grand Prix, appuntamento automobilistico che ha portato in terra albanese numerosi equipaggi provenienti dalla Puglia, dando vita a un’esperienza che ha saputo superare ogni aspettativa.

L’evento, promosso dall’Old Cars Club di Bari con il contributo del Club Ferrari e Porsche Puglia e il sostegno delle istituzioni albanesi, si inserisce nel solco di una collaborazione sempre più intensa tra Albania e Puglia, confermandosi come un importante momento di incontro tra appassionati di motori delle due sponde dell’Adriatico. Già lo scorso aprile, infatti, una delegazione albanese aveva raggiunto la Puglia, e in particolare Bari, per partecipare a un appuntamento dedicato al mondo dell’automobilismo. Questa volta il viaggio è stato compiuto in senso inverso: sono stati gli equipaggi pugliesi a fare rotta verso l’Albania, portando con sé alcune delle vetture più affascinanti della tradizione automobilistica italiana e internazionale.

Da Brindisi sono partite complessivamente dieci supercar, tra Ferrari e Porsche, mentre in totale sono state circa venti le vetture provenienti dalla Puglia, tra auto d’epoca e modelli di grande prestigio. A impreziosire ulteriormente la rappresentanza pugliese anche una straordinaria Mercedes 300 SL, tra le vetture più prestigiose e antiche presenti al tour.

Il programma ha regalato agli equipaggi un viaggio capace di fondere motori, storia, cultura e paesaggi. Dopo la partenza da Brindisi e la traversata verso Igoumenitsa, il gruppo ha raggiunto Butrinto, patrimonio UNESCO, per poi proseguire verso Gjirokastër e Berat, la suggestiva “città dalle mille finestre”. Gran finale a Tirana, dove le vetture sono state protagoniste delle gare di regolarità del Tirana Grand Prix, prima del trasferimento a Durazzo e del rientro in Italia.

Ma a lasciare il segno è stato soprattutto il calore dell’accoglienza e la scoperta di un’Albania in forte trasformazione.

«È stata un’esperienza che ha superato davvero tutte le nostre aspettative. Abbiamo trovato una grande ospitalità e abbiamo visto un’Albania e soprattutto una Tirana moderna, all’avanguardia e in continua crescita», raccontano Giovanni e Michele Riontino, rappresentanti dell’entusiasmo con cui il territorio di Zapponeta ha preso parte all’iniziativa.

Un’accoglienza resa ancora più significativa dal coinvolgimento e dal sostegno delle istituzioni albanesi, a conferma del valore dell’iniziativa come strumento per rafforzare i rapporti tra Albania e Italia e, in particolare, tra Albania e Puglia.

«L’amore per il Made in Italy è evidente e lo abbiamo respirato durante tutta la permanenza in Albania», sottolineano Giovanni e Michele Riontino. «Abbiamo trovato un’accoglienza sincera, fatta di attenzione, rispetto e grande ospitalità. Rientriamo in Puglia con il ricordo di un’esperienza intensa e coinvolgente, che ci ha permesso di conoscere una realtà in forte crescita e di vivere momenti che conserveremo a lungo».

Il Grand Tour Albania lascia dunque un bilancio di grande soddisfazione: una manifestazione riuscita, capace di mettere insieme sport, passione, cultura e relazioni, rafforzando quel legame tra Puglia e Albania che ora guarda già a nuove occasioni di incontro.

A cura di Stefania Consiglia Troiano.

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