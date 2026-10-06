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Home // Foggia // PANS e PANDAS, il Comune di Foggia e la Fontana del Sele si illumineranno di verde

COMUNE FOGGIA PANS e PANDAS, il Comune di Foggia e la Fontana del Sele si illumineranno di verde

Iniziativa che coinvolge associazioni, fondazioni, istituzioni e comunità di diversi Paesi con l'obiettivo di accendere i riflettori sulle sindromi PANS e PANDAS

Fontana del Sele

PANS e PANDAS, il Comune di Foggia e la Fontana del Sele si illumineranno di verde - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2026
Foggia // Lifestyle //

Venerdì 9 ottobre Foggia aderirà alla campagna internazionale #LightUp4PANS, iniziativa che coinvolge associazioni, fondazioni, istituzioni e comunità di diversi Paesi con l’obiettivo di accendere i riflettori sulle sindromi PANS e PANDAS.

Per l’occasione, nella serata di venerdì, a partire dalle 18.30 e per tutta la notte, la facciata esterna di Palazzo di Città e la Fontana del Sele saranno illuminate di verde, il colore scelto per accompagnare la campagna di sensibilizzazione.

Le sindromi PANS (Pediatric Acute-onset Neuropsychiatric Syndrome) e PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal Infections) sono condizioni neuroinfiammatorie che interessano il sistema nervoso centrale in età pediatrica e possono determinare l’insorgenza improvvisa di gravi sintomi neuropsichiatrici.

La campagna punta in particolare ad aumentare la conoscenza di queste condizioni e a favorire una maggiore consapevolezza sulla loro gestione. La diagnosi precoce e l’accesso tempestivo alle cure rappresentano infatti elementi fondamentali per migliorare la prognosi e ridurre il rischio di conseguenze permanenti.

Con l’illuminazione di Palazzo di Città e della Fontana del Sele, anche Foggia parteciperà quindi alla mobilitazione internazionale dedicata alla sensibilizzazione su PANS e PANDAS, trasformando due luoghi simbolo della città in strumenti di informazione e attenzione verso queste patologie pediatriche.

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