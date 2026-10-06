Dopo anni di silenzio e di grande esposizione mediatica legata alla fine del matrimonio con Francesco Totti, Ilary Blasi ha deciso di parlare apertamente per la prima volta di Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex capitano della Roma.

La conduttrice, 45 anni, lo ha fatto in un’intervista a Sette, inserto del Corriere della Sera, commentando anche le parole pronunciate da Bocchi durante la prima puntata di Ballando con le Stelle. La flower designer romana, 38 anni, ha scelto infatti di partecipare al programma per raccontarsi al pubblico e liberarsi dall’etichetta di semplice “compagna di”.

Le parole di Noemi e la replica di Ilary

Durante la clip di presentazione a Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi aveva parlato della propria esperienza con la separazione, facendo riferimento anche alla vicenda che ha coinvolto Totti e Blasi.

«Nella vita ognuno ha le proprie responsabilità. Ci sono passata anche io attraverso la separazione. Se in una coppia arrivi a lasciarti… le colpe sono sempre 50% e 50%. E questo mi fa soffrire».

Una posizione sulla quale Ilary Blasi sembra avere una visione differente. Alla domanda su cosa pensi di Noemi Bocchi, la conduttrice ha risposto:

«Che cosa penso? Spero che sia felice, che siano felici. Veramente. Almeno ne sarà valsa la pena».

Una frase apparentemente pacata, ma che sembra contenere un riferimento diretto alla vicenda sentimentale che ha accompagnato la fine del matrimonio con Totti.

Il mistero sulle date della relazione tra Totti e Bocchi

A distanza di anni dalla separazione, resta ancora acceso il dibattito sulle cause e sulla cronologia della crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti.

L’ex capitano della Roma ha sostenuto che la crisi matrimoniale fosse iniziata prima della relazione con Noemi Bocchi e fosse legata a presunti tradimenti della conduttrice. Blasi, invece, ha più volte indicato l’ingresso di Noemi nella vita dell’ex calciatore come un elemento determinante per la rottura definitiva.

A riaccendere recentemente l’attenzione sulla cronologia della relazione è stata una coincidenza legata al 13 settembre, giorno delle nozze di Ilary Blasi con Bastian Muller. Nella stessa data, Totti e Bocchi avrebbero celebrato il loro quinto anniversario di coppia.

Il dettaglio ha alimentato nuovi interrogativi, perché, facendo riferimento a quella ricorrenza, l’inizio della relazione risalirebbe al 2021, quando Totti e Blasi erano ancora sposati. La data non coinciderebbe quindi con la versione fornita dall’ex numero 10, che ha collocato l’inizio ufficiale della storia con Bocchi al Capodanno del 2022.

Nel frattempo, Ilary Blasi ha ritrovato la propria serenità accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller, mentre continuano a circolare indiscrezioni su un possibile matrimonio tra Totti e Bocchi nel 2027.

Il tema dei figli e la frecciata a Totti

Nel corso dell’intervista, Blasi ha affrontato anche uno degli aspetti più delicati della separazione: il rapporto con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel e il modo in cui hanno vissuto la lunga esposizione mediatica della vicenda.

La conduttrice ha ricordato quello che, inizialmente, sarebbe stato l’obiettivo condiviso con Totti: proteggere i figli dalle conseguenze della separazione.

«L’interesse di tutti e due era di proteggere, mi viene da ridere, il più possibile i figli.»

Poi la precisazione che sembra trasformarsi in una nuova stoccata all’ex marito:

«Perché mi viene da ridere? Perché eravamo partiti con questa intenzione qui, poi dopo, come dire, insomma».

Il tema è stato affrontato anche da Totti nel suo libro Oltre, pubblicato il 22 settembre 2026. L’ex calciatore ha raccontato quanto la separazione abbia avuto ripercussioni sui figli, soffermandosi in particolare sulle difficoltà nel rapporto con Chanel, che secondo il suo racconto gli sarebbe rimasta lontana per mesi dopo essere rimasta profondamente delusa.

Le vacanze dei figli con il padre e Noemi

Blasi ha parlato anche delle prime vacanze trascorse dai figli a Los Angeles insieme a Totti e Noemi Bocchi, organizzate in occasione dei 50 anni dell’ex capitano della Roma.

Alla domanda sulla possibilità di aver fatto sentire in colpa i ragazzi, la conduttrice ha risposto:

«La prima vacanza dei miei figli con il padre e la nuova compagna? Se ho fatto sentire in colpa i ragazzi? No, ma loro che colpa hanno? È una cosa che abbiamo creato noi».

Blasi ha poi ribadito il concetto con maggiore decisione:

«Loro non hanno assolutamente colpe, mamma mia no, proprio no. Almeno questo peso non l’hanno vissuto».

Nonostante le tensioni e le vicende che hanno segnato la separazione, per la conduttrice resta centrale la tutela del benessere dei tre figli, ai quali, secondo le sue parole, deve essere garantita la possibilità di mantenere un rapporto con entrambi i genitori.

«Quello che è successo non è colpa loro e non deve essere una colpa loro. Anzi, devono continuare ad avere rapporti con tutti e due».

Lo riporta leggo.it.