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ISCHIA ARBITRO Ischia, arbitro 19enne colpito da un mattone durante la partita

I carabinieri hanno denunciato dodici persone per i disordini culminati nel ferimento dell’arbitro, un ragazzo di 19 anni

Arbitro Ischia

Ischia, arbitro 19enne colpito da un mattone durante la partita - Fonte Immagine: agenziagiornalisticaopinione.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2026
Cronaca // Primo piano //

Svolta nelle indagini sull’aggressione avvenuta lo scorso 26 settembre allo stadio di Lacco Ameno, sull’isola di Ischia, durante una partita del campionato di Prima Categoria tra la formazione locale e il Real San Giovanni Frattaminore. I carabinieri hanno denunciato dodici persone per i disordini culminati nel ferimento dell’arbitro, un ragazzo di 19 anni, raggiunto alla tempia da un mattone lanciato in direzione del terreno di gioco.

L’episodio aveva suscitato forte indignazione a Ischia e nel resto della Campania. La gara era stata immediatamente interrotta e il giovane direttore di gara era stato soccorso dal personale del 118. Dopo le prime cure, l’arbitro aveva scelto di non essere trasferito in ospedale.

Le indagini, condotte dai carabinieri della Stazione di Casamicciola Terme, si sono concentrate sulle immagini registrate dalle telecamere dell’impianto sportivo e sui numerosi video dell’accaduto successivamente diffusi attraverso i social network. Il materiale acquisito ha consentito agli investigatori di ricostruire le varie fasi dei disordini e di individuare le persone ritenute coinvolte.

Tra i denunciati ci sono un 21enne incensurato e un 26enne già noto alle forze dell’ordine, accusati di aver scavalcato la recinzione del campo e lanciato pietre verso il terreno di gioco. Per entrambi è stata contestata anche la violazione del divieto di accesso alle tribune dello stadio, che risultano chiuse per lavori e interdette al pubblico dal 2022.

Altre cinque persone, ritenute appartenenti allo staff dell’Asd Lacco Ameno 2013, sono state denunciate per essere entrate nell’impianto nonostante un’ordinanza comunale ne vietasse l’accesso.

Per altri cinque indagati l’ipotesi di reato riguarda invece la fornitura di dichiarazioni ritenute non veritiere durante le attività investigative, circostanza che avrebbe ostacolato gli accertamenti finalizzati a identificare gli autori del lancio di oggetti. Tra queste persone, tre erano già state destinatarie in passato di provvedimenti di Daspo.

L’inchiesta prosegue per ricostruire in maniera completa quanto accaduto e accertare le eventuali responsabilità individuali. La vicenda riporta inoltre l’attenzione sulla sicurezza degli impianti sportivi minori e sulla tutela degli arbitri, sempre più esposti a episodi di violenza dentro e fuori dai campi di calcio.

Lo riporta rainews.it.

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