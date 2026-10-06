Il gruppo regionale di Fratelli d’Italia, con il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini come primo firmatario, il presidente Paolo Pagliaro e i consiglieri Tonia Spina, Dino Basile, Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Andrea Ferri, Nicola Gatta, Tommaso Scatigna, Antonio Scianaro e Giampaolo Vietri, interviene sulla convocazione della Settima Commissione prevista per domani, dedicata anche alla proposta di legge sulle preferenze per le elezioni politiche.

Al centro della nota c’è il rapporto tra l’attività delle istituzioni regionali e i temi di carattere nazionale. FdI ricorda che giovedì 8 ottobre la Camera dei Deputati dovrebbe approvare definitivamente la nuova legge elettorale, il cosiddetto Stabilicum, che prevede l’introduzione delle preferenze per le elezioni politiche, una misura fortemente sostenuta dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

«Una premessa necessaria per ribadire per l’ennesima volta che in questa legislatura regionale siamo di fronte all’uso, da parte di questa maggioranza ‘campo largo’, delle Istituzioni non per risolvere i problemi o quanto meno migliorare la vita dei pugliesi, ma per parlare del ‘sesso degli angeli’. Consigli e Commissioni regionali vengono convocati per discutere di argomenti di natura nazionale (dalle baby gang, agli assalti agli sportelli ATM, alla modifica della legge sul Consenso, alle vertenze occupazionali di natura esclusiva nazionale), ma l’ordine del giorno di domani in Settima Commissione merita davvero una riflessione seria perché i consiglieri dovranno analizzare una Proposta di Legge dei colleghi di maggioranza finalizzata a introdurre nel sistema elettorale per la Camera dei Deputati e per il Senato della Repubblica la possibilità, per gli elettori, di esprimere il voto di preferenza, restituendo così effettività ai principi di personalità, libertà e uguaglianza del voto sanciti dalla nostra Costituzione».

Secondo i consiglieri di Fratelli d’Italia, la convocazione della Commissione arriverebbe dunque alla vigilia del voto parlamentare sulla legge elettorale, rendendo a loro giudizio poco comprensibile l’esame della proposta regionale.

«Insomma, alla vigilia del voto alla Camera, i consiglieri regionali – e quindi tutto l’apparato che ruota intorno al settima commissione – sono chiamati ad analizzare una Pdl per proporre al Parlamento l’inserimento delle preferenze. Ma siamo seri!?!»

FdI accusa quindi la maggioranza di centrosinistra di utilizzare Consiglio e Commissioni regionali come strumenti di campagna elettorale in vista delle prossime Politiche, concentrando l’attenzione sul Governo Meloni.

«Allora facciamo chiarezza una volta per tutte (speriamo): in questi mesi stiamo assistendo a un campo largo regionale che sta facendo campagna elettorale, in vista delle Politiche, e quindi ha preso di mira il Governo Meloni, che le preferenze per altro le sta inserendo, ma quella di domani in Commissione sarà l’occasione per attaccare la nuova legge regionale per stare – come si dice – ‘sul pezzo’ e conquistare qualche titolo di giornale».

Nel mirino dei consiglieri di FdI finisce anche il ruolo dei rappresentanti regionali del centrosinistra, accusati di voler intervenire su questioni che, secondo il gruppo, dovrebbero essere affrontate dai parlamentari nazionali di PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra.

«Anche in questo caso ai consiglieri regionali di centrosinistra deve stare stretto questo ruolo e si vogliono sostituire ai parlamentari del PD, del M5S e di AVS, considerandoli incapaci di fare una dura opposizione al Governo. Sia chiaro, per evitare la solita replica, tutto questo lo facciano pure: nessuno vuole mettere bavagli o dettare la loro agenda politica (organizzino convegni, comizi e feste con ‘Tutta la Puglia’), ma basta con questo utilizzo delle Commissioni e dei Consigli regionali».

La nota si conclude con un nuovo appello al presidente della Giunta regionale Antonio Decaro e al presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli, affinché richiamino la maggioranza alle competenze dell’assemblea pugliese.

«L’invito, l’ennesimo rivolto al presidente della Giunta Antonio Decaro e del Consiglio Toni Matarrelli, è quello a richiamare la propria maggioranza sulle attività che spettano a noi consiglieri regionali e quindi a discutere dei veri temi che interessano i pugliesi: primo fra tutti la Sanità. Anche se in questo caso si sente già ‘puzza’ di campagna elettorale: scommettiamo che i tagli agli ospedali, ai reparti e ai servizi sanitari arriveranno dopo le elezioni Politiche?»