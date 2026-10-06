Lesina, torna la Festa della Paranza: due giorni tra tradizioni, sapori, sport e musica

Sabato 10 e domenica 11 ottobre Lesina ospiterà la sesta edizione della Festa della Paranza, manifestazione dedicata alla cultura della pesca, ai prodotti della laguna e alle tradizioni della comunità locale. L’appuntamento si svolgerà alla Banchina Vollaro, con un programma che unirà gastronomia, ambiente, sport, cultura e intrattenimento.

L’iniziativa è promossa dalla Pro Loco Lesina Marina APS, in collaborazione con le associazioni del territorio e con il patrocinio e il sostegno finanziario della Regione Puglia e del Comune di Lesina.

Per due giornate, la manifestazione proporrà numerose attività pensate per valorizzare il patrimonio ambientale, gastronomico e culturale della zona. In programma degustazioni della paranza, stand enogastronomici, escursioni guidate sul Lago di Lesina, mostre sulla pesca tradizionale e sul ruolo delle donne nella comunità dei pescatori, oltre a incontri, attività sportive, musica dal vivo e iniziative per le famiglie.

Il programma di sabato

La Festa della Paranza prenderà il via nella mattinata di sabato con l’apertura del Villaggio della Paranza, a cui seguiranno la benedizione in lago e la deposizione di una corona presso il monumento dedicato ad Angelo Vassallo, il “Sindaco Pescatore”.

Tra gli appuntamenti della prima giornata ci sarà anche il concorso culinario riservato agli Istituti Alberghieri, insieme al Premio speciale dedicato alla memoria del filmmaker Giampier Clima.

Spazio inoltre al convegno sul “Turismo del Buon Vivere” e alle rievocazioni dedicate alla vita quotidiana e al lavoro dei pescatori, per raccontare attraverso la memoria e le tradizioni una parte importante dell’identità di Lesina.

Sport e tradizione nella giornata di domenica

La seconda giornata sarà invece caratterizzata dalle attività sportive sul lungolago, con appuntamenti dedicati alla canoa e alla vogata di gruppo.

Nel programma anche il “Pomeriggio della Tradizione” e il Memorial “Antonio Giornetta”, oltre a un meeting dedicato alla valorizzazione dell’offerta turistica di Marina di Lesina, con uno sguardo rivolto alla stagione estiva 2027.

La manifestazione nasce dalla collaborazione tra istituzioni, associazioni, pescatori, operatori economici, volontari e comunità locale, con l’obiettivo di trasformare la Festa della Paranza in un momento di incontro e di valorizzazione delle peculiarità del territorio.

Una due giorni che mette al centro il rapporto tra Lesina, la sua laguna e la tradizione della pesca, attraverso sapori, memoria, attività sportive e iniziative culturali rivolte a residenti e visitatori.