Dopo sette anni di attesa, procedure burocratiche e impegno civico, due preziose teste votive in terracotta provenienti dalla Stipe del Salvatore torneranno a essere visibili al pubblico a Lucera. L’esposizione prenderà il via il prossimo 6 novembre, restituendo alla comunità due reperti al centro di una lunga vicenda di recupero e valorizzazione.

A raccontare il percorso che ha portato alla restituzione è il Comitato Civico Custodi della Memoria, protagonista della raccolta fondi che ha permesso di riportare i reperti in città.

Tutto ebbe inizio la sera del 19 dicembre 2019, quando alcuni componenti del Comitato si riunirono davanti all’ex Convento del Santissimo Salvatore, oggi sede della Biblioteca Comunale e situato nei pressi dell’area originaria del ritrovamento. Da lì seguirono online l’asta organizzata da Pandolfini, alla quale partecipava telefonicamente anche il professor Giuliano Volpe, presidente della Fondazione Apulia Felix.

La gara fu combattuta fino all’ultimo rilancio. Il primo lotto, il numero 168, venne aggiudicato ad altri per 3.500 euro, ma il Comitato non si arrese. Nel giro di pochi secondi riuscì ad aggiudicarsi i due lotti successivi, il 169 e il 170, rispettivamente per 1.000 e 6.500 euro.

Al termine dell’asta arrivò il grido che racchiudeva tutta la soddisfazione per l’impresa appena compiuta: «Si torna a casa!».

Un risultato reso possibile dalla raccolta fondi promossa dal Comitato Civico Custodi della Memoria, alla quale parteciparono numerosi cittadini di Lucera e non solo. Fondamentale fu anche il contributo della Fondazione Apulia Felix, che consentì di raggiungere la cifra necessaria per l’acquisto dei reperti.

Da quel momento è iniziato un lungo percorso burocratico, durato sette anni, prima di arrivare all’annuncio ufficiale della restituzione alla città. La conferenza stampa si è tenuta ieri, 5 ottobre, alla presenza del sindaco Giuseppe Pitta, che ha comunicato il ritorno delle due teste votive e la loro futura esposizione.

Per il Comitato si tratta della conclusione di un percorso nato da un forte senso di appartenenza alla storia locale. Quello che nel 2019 era stato un atto collettivo di tutela del patrimonio storico diventa ora un bene finalmente accessibile all’intera comunità.

Resta inoltre l’attesa per la possibilità di vedere esposti i nomi di tutti coloro che contribuirono alla raccolta fondi, una promessa che il Comitato auspica possa essere pienamente rispettata.

L’appuntamento è quindi fissato per il 6 novembre, quando le due preziose testimonianze della Stipe del Salvatore saranno nuovamente a disposizione dei cittadini di Lucera, restituendo alla città un frammento significativo della propria storia.