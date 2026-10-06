Lucera, non svegliarti domani uguale a ieri

“Una città non può sopravvivere alla perdita dell’orgoglio di appartenere.”

A Lucera accade spesso che la città sembri di avere un’anima più rumorosa delle stesse strade.

Basta una conferenza stampa. Basta che un sindaco decida di parlare. Basta che qualcuno scelga di non esserci. E improvvisamente i vicoli si riempiono di domande che nessuno ha pronunciato ad alta voce.

Perché una parte della stampa ha disertato l’invito del sindaco Pittà?

È stato un errore di comunicazione? Una scelta politica? Una distanza maturata nel tempo? Un semplice incidente? O, come qualcuno sussurra, un deliberato ammutinamento dal Palazzo?

Non abbiamo risposte definitive. Ma forse, per una volta, sarebbe un errore cercarle. Perché la domanda più importante non è perché alcuni non c’erano. È: perché una città che avrebbe bisogno di parlarsi continua così spesso a parlare gli uni contro gli altri?

Ed è qui che una semplice conferenza stampa smette di essere una conferenza stampa. Diventa una radiografia. E le radiografie non sono mai belle da vedere.

Il palazzo non è la Città

Alle 17,15 Giuseppe Pittà prende la parola. Con lui, al tavolo, Miky De Finis, Pietro Di Carlo, Antonio Scirocco. Il sindaco racconta: Opere. Progetti. Numeri. Risultati. Continuità. E, quasi inevitabilmente, anche problemi.

Perché nessuna amministrazione è una fotografia ritoccata. Dietro un’opera c’è una pratica. Dietro una pratica c’è un ufficio. Dietro un ufficio c’è una responsabilità. E quando qualcosa non funziona, prima o poi qualcuno deve spiegare perché.

È emerso il tema dei dirigenti. Della lentezza. Della difficoltà di mettere a terra bandi e procedure. Il sindaco, chiamato direttamente in causa sui suoi rapporti con la dirigenza, ha negato difficoltà relazionali. È una risposta. Ma una città non vive di risposte. Vive di risultati.

La politica può spiegare. L’amministrazione deve dimostrare. E questa, forse, sarà una delle vere partite del prossimo futuro.

Perché la burocrazia è la frontiera invisibile del potere

C’è un errore che la politica commette spesso: credere che il consenso si costruisca soltanto con ciò che si inaugura.

Non è così. Il cittadino non vede il dirigente che firma. Non vede la pratica che si ferma. Non vede il fascicolo che aspetta. Non vede il bando che scade. Vede soltanto il risultato. O la sua assenza. Per questo la vera modernizzazione di una città non passa soltanto dalle grandi opere. Passa dagli uffici. Dalla puntualità. Dalla competenza. Dalla responsabilità. Dalla capacità di trasformare una decisione politica in una risposta concreta.

Il futuro di una città, qualche volta, si decide in una stanza che nessuno fotografa.

Lucera davanti a un nuovo orizzonte

Poi il racconto si allarga. E Lucera appare per quella che è: una città sospesa tra una storia gigantesca e un futuro ancora tutto da scrivere. Comunità energetica. Impianti fotovoltaici. Agrivoltaico. Nuovo eolico. Opere compensative.

Un territorio che rischia di diventare, contemporaneamente, terra di opportunità e terra di conquista. Qui la politica dovrà essere molto più intelligente della propaganda. Perché non tutto ciò che porta investimenti porta automaticamente sviluppo. E non tutto ciò che si chiama sviluppo merita di essere accolto senza domande. La vera domanda dovrebbe essere: che cosa resterà a Lucera quando il vento avrà smesso di girare e il sole sarà tramontato?

Energia? Risorse? Occupazione? Servizi? Territorio riqualificato? Oppure soltanto una distesa di impianti che qualcun altro ha saputo trasformare in profitto?

Questa è la domanda adulta.

Il recupero contro la cementificazione

La variante al Piano regolatore apre un’altra pagina. E qui la parola decisiva dovrebbe essere una sola: recuperare.

Recuperare significa ridare vita a ciò che esiste. Significa ricucire. Riordinare. Restituire dignità. Non consumare altro territorio per dimenticare quello che abbiamo già abbandonato.

Una città storica come Lucera non può permettersi di inseguire modelli urbani pensati per città senza memoria. Lucera ha memoria. E la memoria, se non viene difesa, diventa soltanto arredamento.

La Dogana: Quanto la politica diventa umanità

Poi c’è la Dogana. E qui il tono cambia. Perché il “Dopo di noi” non è una voce di bilancio. È una promessa. È dire a qualcuno: non sappiamo cosa accadrà domani, ma sappiamo che non vogliamo lasciarti solo.

Questa è politica nel suo significato più nobile. Non quella dei manifesti. Non quella dei comunicati. Quella che si prende cura. Una città può essere bella per i suoi palazzi. Ma diventa grande per il modo in cui tratta i più fragili.

L’anfiteatro riapre. E la storia torna a camminare

Anche l’anfiteatro si prepara a tornare fruibile. È una notizia importante. Perché Lucera possiede un patrimonio che altre città pagherebbero qualsiasi cifra per avere. Ma il patrimonio non basta possederlo. Bisogna farlo vivere. Bisogna raccontarlo. Bisogna renderlo accessibile. Bisogna togliere le barriere. Bisogna restituirlo alle persone. Un monumento chiuso è un ricordo. Un monumento vissuto è una risorsa.

E Lucera deve smettere di considerare la propria storia come qualcosa da ammirare soltanto nelle fotografie.

Poi ci sono i rifiuti

E qui finisce la poesia. O forse comincia quella vera. Perché non esiste cultura se il cittadino abbandona una busta per strada. Non esiste turismo se il visitatore incontra degrado. Non esiste decoro se il verde pubblico diventa un problema. Non esiste appartenenza se trattiamo la città come una cosa che appartiene a qualcun altro. Si parla di cambio di governance della società che gestisce la raccolta. Il sindaco rassicura. “Vigileremo.”

Bene. Ma il verbo vigilare non può diventare una formula. Deve diventare un metodo. Controllare. Misurare. Correggere. Sanzionare. Informare. Educare. E soprattutto pretendere.

Perché non possiamo continuare a chiedere al Comune di essere impeccabile mentre noi cittadini ci concediamo il lusso dell’inciviltà. La città che sogniamo comincia dal gesto che compiamo quando nessuno ci guarda.

Ditelo al Sindaco

Tra le idee emerse, quella delle cassette “Ditelo al Sindaco” sembra quasi una provocazione gentile. In tempi di social, algoritmi, messaggi istantanei e comunicazioni che durano quanto un battito di ciglia, una cassetta delle lettere appare quasi rivoluzionaria.

Perché obbliga a fermarsi. A scrivere. A pensare. A formulare una proposta. Forse è proprio ciò che manca. Tempo. Tempo per ascoltare. Tempo per capire. Tempo per rispondere.

Una democrazia che non ascolta diventa amministrazione. Una politica che non ascolta diventa autoreferenzialità. Una città che non ascolta sé stessa diventa soltanto un luogo geografico.

E la stampa?

Qui bisogna essere franchi. La stampa non è l’ufficio stampa del Comune. E il Comune non è il nemico della stampa. Sembra una banalità. Non lo è. Il giornalista deve poter fare domande che infastidiscono. Il sindaco deve poter rispondere senza sentirsi sotto assedio. La critica deve essere libera. Ma deve essere anche documentata. Il potere deve essere controllato. Ma non demonizzato per principio.

Perché tra il giornalismo servile e il giornalismo militante esiste una terra di mezzo preziosa: il giornalismo libero.

Quello che non appartiene a nessuno. Quello che può applaudire un’opera al mattino e contestare un errore al pomeriggio. Quello che non cerca amici nel Palazzo. Cerca fatti.

Forse quella conferenza aveva un difetto

Forse aveva troppi argomenti. Forse avrebbe dovuto concentrarsi su pochi temi. Forse la formula dell’esposizione generale ha trasformato il confronto in una lunga lista di cose fatte e da fare. E quando tutto diventa importante, alla fine niente lo è veramente.

La politica dovrebbe imparare a scegliere. La stampa dovrebbe imparare ad approfondire. Il cittadino dovrebbe imparare a partecipare. Tre responsabilità diverse. Una sola città.

Poi c’è un’altra Lucera

Quella che non entra nei comunicati. La Lucera delle persone che aprono ogni mattina la propria attività. Dei ragazzi che studiano fuori e vorrebbero tornare. Degli anziani che guardano la città cambiare troppo lentamente. Degli imprenditori che resistono. Dei volontari. Delle associazioni. Di chi pulisce davanti alla propria porta anche quando potrebbe non farlo. Di chi organizza un evento senza aspettarsi un monumento. Di chi racconta Lucera senza chiedere nulla in cambio.

Questa è la città che spesso non fa rumore. Ma è quella che tiene in piedi tutto.

E allora sogniamo

Sì. Per una volta sogniamo. Immaginiamo l’anfiteatro pieno. La Dogana viva. I quartieri riqualificati. Le biciclette. Il verde curato. Le strade pulite. Una raccolta differenziata degna di una città d’arte. Una comunità energetica che non sia soltanto una parola moderna, ma un beneficio reale. Una programmazione culturale capace di raccontare la storia senza trasformarla in museo. Turisti che arrivano non per caso. Giovani che restano non per rassegnazione. Amministratori che ascoltano. Dirigenti che rispondono. Giornalisti che domandano. Cittadini che partecipano.

Sembra un sogno. Eppure tutte le città che hanno cambiato il proprio destino hanno cominciato proprio così: immaginando qualcosa che ancora non esisteva.

Martin Luther King non disse soltanto di avere una speranza. Disse di avere un sogno. E forse una città senza sogni è una città già vecchia.

Il vero referendum sarà il tempo

Alla fine non sarà una conferenza stampa a decidere se questa amministrazione avrà avuto ragione. Non saranno i comunicati. Non saranno gli applausi. Non saranno nemmeno le polemiche. Sarà il tempo. Il tempo dirà se le opere saranno state consegnate. Se i quartieri saranno cambiati. Se la Dogana sarà diventata davvero un luogo di civiltà. Se l’anfiteatro tornerà a vivere. Se la raccolta dei rifiuti migliorerà. Se la macchina amministrativa avrà trovato velocità. Se la politica avrà saputo ascoltare.

E il tempo dirà anche se la stampa avrà avuto il coraggio di essere libera senza diventare prigioniera delle proprie battaglie. Perché il tempo è il più severo degli editorialisti. Non ha amici. Non ha partito. Non ha padrini. Scrive soltanto ciò che accade.

Non svegliarti domani uguale a ieri

E allora, alla fine, forse quella conferenza non è stata inutile.

Anzi. Forse è stata necessaria. Perché ha mostrato una città che discute. Una politica che prova a raccontarsi. Una stampa che si divide. Un’amministrazione che promette. Un’opposizione — visibile o invisibile — che osserva. Cittadini che aspettano. E un futuro ancora senza padrone.

È proprio qui che Lucera deve entrare. Non nella guerra permanente dei “noi” contro i “loro”. Ma nel territorio difficile del “noi”. Quello vero. Quello che comprende anche chi non votiamo. Quello che comprende chi ci critica. Quello che comprende chi non ci piace.

Perché l’appartenenza non è una tessera. È una responsabilità. E allora sì, incontriamoci. Anche se siamo arrabbiati. Parliamoci. Anche se non siamo d’accordo. Critichiamoci. Ma senza distruggere ciò che appartiene a tutti. Perché una città può sopravvivere alle amministrazioni. Può sopravvivere ai partiti. Può sopravvivere ai giornali. Può sopravvivere perfino alle proprie classi dirigenti.

Quello che non può sopravvivere è alla perdita dell’orgoglio di appartenere.

Lucera ha più di mille anni. Ha visto passare eserciti, regni, uomini potenti, uomini dimenticati. Ha visto sorgere e crollare fortune. Ha visto la storia bussare alle proprie porte. E continua a stare lì. Magnifica. Testarda. Ferita. Bellissima.

Forse ci sta chiedendo soltanto una cosa. Non di essere celebrata. Non di essere compatita. Non di essere utilizzata.

Di essere amata abbastanza da essere cambiata.

E allora, Lucera, non svegliarti domani uguale a ieri. Perché il passato ti appartiene.

Ma il futuro, questa volta, deve appartenere a tutti.

A cura di Maurizio Varriano.