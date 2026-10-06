Il calcio spezzino piange la scomparsa di Gabriele Sabatini, ex centrocampista e allenatore, morto a 50 anni. Sabatini lascia la moglie Francesca Rollini, due figli e i genitori. Numerose società sportive e tante persone che lo hanno conosciuto nel corso della sua carriera si sono strette alla famiglia in questo momento di dolore.

La carriera da calciatore

Sabatini aveva iniziato a muovere i primi passi nel calcio nel ruolo di centrocampista. Da giovane aveva militato nelle giovanili del Milan, arrivando a essere convocato nelle selezioni nazionali Under 15 e Under 16. In quelle rappresentative aveva condiviso il campo con giocatori destinati a diventare protagonisti del calcio italiano, tra cui Alessandro Nesta, Francesco Totti, Simone Inzaghi e Domenico Morfeo.

La sua crescita fu però frenata da un grave infortunio, che gli impedì di proseguire la scalata verso categorie superiori. Dopo una parentesi nel calcio dilettantistico piemontese, Sabatini tornò nello Spezzino, vestendo inizialmente la maglia della Fo.Ce Vara e successivamente quella della Sarzanese, con cui disputò sei stagioni.

Uno dei momenti più significativi della sua carriera da calciatore arrivò il 5 ottobre 2008, quando la Sarzanese riuscì a imporsi in trasferta sul campo dello Spezia.

Dalla panchina alla guida delle squadre

Terminata la carriera sul terreno di gioco, Sabatini intraprese quella da allenatore. Dalla panchina guidò diverse formazioni del territorio, iniziando dal Magra Azzurri, con cui conquistò la vittoria del campionato di Promozione.

Nel corso degli anni allenò anche Ligorna, Fezzanese, Colli di Luni, Tarros Sarzanese e Pontremolese, costruendo un percorso caratterizzato dalla presenza costante nel calcio dilettantistico ligure.

L’ultima esperienza è stata quella alla guida della Santerenzina, che Sabatini aveva condotto fino alla Promozione ligure. Lo scorso maggio, come riportato da La Nazione, aveva comunicato la decisione di fermarsi al termine della collaborazione con la società.

Il ricordo della Santerenzina

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profondo cordoglio anche nella Santerenzina, che il 4 ottobre ha affidato ai social il proprio messaggio di ricordo.

La società ha definito Sabatini «l’uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia della nostra società».

Nel messaggio pubblicato dal club si legge inoltre: «Gabriele non è stato soltanto un allenatore, ma una persona capace di lasciare un segno profondo in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui il campo e la vita di società».

Il ricordo della Santerenzina si conclude con un messaggio rivolto a tutti coloro che hanno incrociato il suo cammino: «Il suo ricordo continuerà a vivere nella Santerenzina e in tutte le persone alle quali ha saputo trasmettere qualcosa».

Un’intera comunità sportiva si stringe così alla famiglia di Gabriele Sabatini, ricordando non soltanto il calciatore e l’allenatore, ma anche la persona che per anni ha rappresentato un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

Lo riporta leggo.it.