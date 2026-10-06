Il Comune di Manfredonia compie un nuovo passo nel potenziamento dei servizi dedicati alla prima infanzia. Dopo l’ammissione ai finanziamenti per la realizzazione delle nuove strutture, l’Amministrazione ha ottenuto anche un contributo ministeriale di 216mila euro destinato alla fornitura e all’allestimento di arredi didattici innovativi.

Il finanziamento rientra nel Programma Nazionale “PN Scuola e Competenze 2021-2027”, nell’ambito dell’Azione RSO4.2.A5.A, dedicata alla realizzazione di ambienti innovativi per i servizi all’infanzia, prevista dall’articolo 29, comma 3, del D.L. 60/2024.

Le risorse stanziate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito saranno utilizzate per acquistare attrezzature e arredi didattici caratterizzati da elevata fruibilità e qualità. L’obiettivo è creare spazi educativi stimolanti e adatti alla didattica laboratoriale, a servizio dei complessivi 108 posti disponibili per i bambini della fascia 0-2 anni.

Il progetto, identificato dal CUP J34D25003580007 e dal codice RSO4.2.A5.A-FESRPN-PU-2026-7, prevede inoltre che tutti gli arredi e i materiali rispettino i Criteri Ambientali Minimi (CAM) e il principio Do No Significant Harm (DNSH), con particolare attenzione alla sicurezza dei bambini e alla sostenibilità ambientale.

Il nuovo finanziamento si inserisce nel più ampio programma di interventi per l’edilizia scolastica già avviato dal Comune attraverso il PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1.

Sono infatti in corso i lavori per la realizzazione di due nuovi asili nido. Il primo sorgerà nel Comparto CA5 del PRG e avrà una capacità di 60 posti, per un investimento complessivo di 1,44 milioni di euro. Il secondo sarà realizzato nel 2° Piano di Zona, nell’area della chiesa di Santo Spirito, e potrà accogliere 48 bambini, con un investimento di 1,152 milioni di euro.

Con l’autorizzazione ministeriale per gli arredi, l’Amministrazione comunale sta completando gli adempimenti gestionali e contabili necessari per procedere agli acquisti, al collaudo e all’allestimento degli ambienti, nel rispetto delle scadenze previste dal bando.

L’obiettivo è arrivare all’apertura delle nuove strutture con ambienti non soltanto nuovi dal punto di vista edilizio, ma anche funzionali, sicuri, accoglienti e dotati di strumenti didattici innovativi, così da rafforzare l’offerta educativa rivolta alla prima infanzia a Manfredonia.

Lo riporta comune.manfredonia.fg.it.