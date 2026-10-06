Raffaele Campanella ha vinto la procedura di mobilità volontaria per il posto di dirigente della Polizia locale di Manfredonia, con funzioni di comandante del corpo. Il Comune ha approvato gli atti della selezione e la graduatoria finale con la determinazione numero 2030 del 3 ottobre 2026, pubblicata il 6 ottobre. Campanella, indicato nel provvedimento come dirigente comandante a Caltanissetta, ha ottenuto il punteggio massimo: trenta punti su trenta.

L’esito individua il professionista scelto per coprire il posto a tempo indeterminato, ma il suo ingresso nei ruoli comunali richiede ancora alcuni adempimenti. Manfredonia dovrà acquisire l’assenso dell’amministrazione di provenienza, concordare tempi e modalità del trasferimento e verificare le dichiarazioni rese dal candidato. L’immissione in servizio è inoltre subordinata all’esito positivo dell’accertamento presso il medico competente.

La determinazione è stata adottata da Tommaso Gioieni, dirigente del settore Risorse umane e sviluppo economico. La procedura è prevista nel Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028. La modalità scelta è la mobilità volontaria, attraverso la quale il Comune punta a coprire la posizione con il trasferimento di un dirigente da un’altra amministrazione.

Il percorso è cominciato il 16 luglio, con la determinazione numero 1548 che ha indetto la selezione. Le candidature potevano essere presentate attraverso il portale nazionale InPA fino al 17 agosto. Alla scadenza sono arrivate quattro domande, ma soltanto una è stata ammessa alla fase selettiva: quella di Campanella, individuata nell’atto del 18 agosto. L’atto non riporta le ragioni delle altre esclusioni.

La commissione esaminatrice è stata nominata il 9 settembre. Il candidato ammesso è stato convocato per il colloquio del 22 settembre e valutato sulla base del curriculum e della prova orale. Il verbale conclusivo gli attribuisce trenta punti, a fronte di una soglia minima di ventiquattro prevista dall’avviso per l’accesso alla graduatoria. L’esito della valutazione è stato pubblicato su InPA e nella sezione dedicata ai bandi di concorso del sito istituzionale.

Nell’approvare il risultato, il dirigente delle Risorse umane ha attestato di aver verificato la regolarità e la legittimità formale del procedimento, oltre alla conformità alle disposizioni dell’avviso. La graduatoria contiene dunque un solo nominativo e il punteggio massimo. La selezione è conclusa; ora va completato il trasferimento.

Il ruolo ricoperto da Campanella nell’amministrazione siciliana è descritto con precisione: dirigente comandante della Direzione 5 «Polizia Municipale-Innovazione Tecnologica e Sicurezza Informatica» del Comune di Caltanissetta. La selezione di Manfredonia riguarda invece il posto di dirigente della Polizia locale con funzioni di comandante, da coprire con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il prossimo passaggio coinvolgerà direttamente il Comune di Caltanissetta. Manfredonia dispone di comunicargli l’esito della procedura per acquisire l’assenso al trasferimento e definire la cessione del rapporto di lavoro. Il provvedimento non indica una data di arrivo del vincitore né un termine già concordato per l’inizio del servizio. La decorrenza dipenderà dagli adempimenti ancora da completare.

Prima dell’immissione nei ruoli, gli uffici dovranno controllare la veridicità delle dichiarazioni del candidato e acquisire dall’ente di provenienza il fascicolo personale e la documentazione necessaria. Il dispositivo richiede inoltre un accertamento positivo presso il medico competente. L’impegno della spesa relativa al rapporto di lavoro sarà assunto con un successivo provvedimento, una volta conclusi gli adempimenti preliminari al trasferimento.

L’atto disciplina anche alcuni aspetti del passaggio amministrativo. Le ferie maturate e non godute nell’ente di provenienza potranno essere riconosciute da Manfredonia entro un massimo di cinque giorni; le altre dovranno essere fruite presso l’amministrazione cedente. La graduatoria vale esclusivamente per questa procedura e non dà luogo a dichiarazioni di idoneità, come precisato nell’atto.

Per la guida della Polizia locale di Manfredonia c’è dunque un vincitore formalmente individuato, dopo una selezione alla quale erano arrivate quattro domande. Restano da completare l’accordo con Caltanissetta e i controlli sul candidato.

A cura di Giuseppe de Filippo.