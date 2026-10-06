Manfredonia, concluso il Campionato Europeo UIM di Motosurf 2026

Si è concluso domenica 4 ottobre, al Marina del Gargano di Manfredonia, il Campionato Europeo UIM di Motosurf 2026. Tre giorni di competizioni, oltre cinquanta piloti provenienti da tutta Europa e condizioni meteorologiche favorevoli hanno trasformato il porto turistico sipontino in un palcoscenico internazionale per una disciplina in continua crescita.

I vincitori del Campionato Europeo

A dominare la competizione è stata la Repubblica Ceca, nazione con una lunga tradizione nel Motosurf e protagonista di numerosi piazzamenti sul podio.

Nella categoria Elite Men il successo è andato a Matyáš Novotný, davanti ad Adam Ficek e Jan Trávníček. Tra le Elite Women ha trionfato la slovacca Michaela Sara Zuborova, seguita da Ellen Burdová e Bibiana Bubníková. Nella Masters Men, invece, si è imposto Jiří Renner, con Petr Faltejsek secondo e Jiří Šťovíček terzo.

Il risultato più significativo per l’Italia è arrivato nella Stock Men, dove Lorenzo Tanda ha conquistato il terzo posto, centrando il primo podio europeo ottenuto da un pilota italiano nella categoria.

Lorenzo Tanda campione italiano

Le gare disputate a Manfredonia hanno assegnato anche i titoli del Campionato Italiano, calcolati sulla base dei risultati ottenuti nella rassegna europea.

Nella Stock Men il titolo nazionale è andato proprio a Lorenzo Tanda, classe 2007, che ha preceduto Carlo Carbone, medaglia d’argento, e Roman Semenyuk, terzo classificato.

Per il giovane pilota italiano si è trattato di una doppia soddisfazione, arrivata davanti al pubblico di casa e al termine di un weekend che ha visto Manfredonia al centro del panorama europeo del Motosurf.

Le prospettive per Manfredonia

Il presidente della Federazione Italiana Motonautica, Giorgio Viscione, ha sottolineato il valore della collaborazione con il Marina del Gargano e le prospettive future per il territorio: «La partnership con la Marina del Gargano è sempre più solida e consolidata. Ci dà grandi risultati e possibilità. Non potendo portare il Mondiale come l’anno scorso, essendo giustamente itinerante, la tappa unica del Campionato Europeo è stata gremita di atleti e persone. Manfredonia diventerà lo snodo focale della Puglia e di tutta la Motonautica del sud. Questo porto bellissimo diventerà un centro federale».

Una prospettiva condivisa anche da Cristian Stefanìa, consigliere FIM e riferimento operativo delle attività sul territorio: «Manfredonia può ospitare eventi sempre più belli e il Marina del Gargano può diventare sempre più internazionale. Questo golfo ha ospitato oltre cinquanta piloti provenienti da tutta Europa. C’è una proiezione futura già organizzata: con una sinergia anche con il Comune ci sarà uno spazio a disposizione di tutta la provincia di Foggia per organizzare gare, training e avvicinare i ragazzi alla motonautica».

Per il direttore del Marina del Gargano, Andrea Zullo, l’appuntamento si inserisce invece in un progetto più ampio di sviluppo delle attività sportive e del porto: «Non è stato un semplice amore estivo dell’anno scorso: abbiamo tracciato il solco con tante collaborazioni sportive di rilievo, a corollario dei grandi successi che abbiamo inanellato in questa stagione, che contribuisce all’obiettivo di riempire di barche il porto. Prosegue un percorso di innovazione, anche grazie al cantiere».

Sul ruolo dello sport nella strategia di promozione del territorio è intervenuto anche il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca: «Come amministrazione cerchiamo di sostenere queste iniziative. Da due anni Manfredonia è entrata nel palcoscenico internazionale con il suo mare, i suoi colori e le sue strutture. Marina del Gargano è una struttura straordinaria. Lo sport è già il traino della destagionalizzazione del turismo: come amministrazione dobbiamo accompagnare questo processo».

Il Campionato Europeo UIM di Motosurf 2026 si chiude così con un bilancio positivo per Manfredonia, tra la presenza di oltre cinquanta piloti, il primo podio europeo italiano nella Stock Men e la conquista del titolo nazionale da parte di Lorenzo Tanda. Un appuntamento che ha rafforzato il ruolo del Marina del Gargano come sede di grandi eventi sportivi e che, nelle intenzioni espresse dai protagonisti, potrebbe rappresentare il punto di partenza per nuove iniziative legate alla motonautica sul territorio.