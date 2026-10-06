Momenti di forte apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, 5 ottobre, sul lungomare di Siponto, a Manfredonia, dove una donna in evidente stato confusionale ha minacciato di compiere un gesto estremo.

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti, che hanno immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Sul posto sono arrivati Guardia Costiera, Polizia di Stato e personale sanitario a bordo di un’ambulanza.

Le operazioni si sono inizialmente rivelate particolarmente delicate. La donna, fortemente scossa, ha infatti rifiutato ogni tentativo di avvicinamento e ha cercato di allontanarsi dai soccorritori.

A cambiare l’andamento della situazione è stato l’intervento di un poliziotto, che ha scelto di instaurare con la donna un rapporto basato sull’ascolto e sull’empatia. L’agente si è seduto accanto a lei e ha iniziato a parlarle, accompagnandola con pazienza in un lungo dialogo.

Dopo alcune ore, la sensibilità e la capacità di ascolto del poliziotto hanno consentito di ristabilire un contatto con la donna, che si è progressivamente calmata fino a rinunciare al proposito iniziale.

Una volta superato il momento di maggiore pericolo, la donna è stata affidata al personale del 118 e accompagnata all’ospedale di Manfredonia, dove è stata sottoposta agli accertamenti e alle cure necessarie.

L’intervento congiunto dei soccorritori e, in particolare, la capacità dell’agente di instaurare un dialogo con la donna hanno permesso di evitare conseguenze drammatiche e portare la situazione in sicurezza.

Lo riporta ilsipontino.net.