Manfredonia, Europa Verde propone un 'Piano del Verde urbano'

Un nuovo censimento georeferenziato del verde urbano di Manfredonia è in fase di completamento e sarà presto presentato alla città. A darne notizia sono Innocenza Starace e Alfredo De Luca, coportavoce cittadini di Europa Verde, che avanzano la proposta di inserire nel Documento unico di programmazione 2027-2029 la redazione e l’approvazione di un vero e proprio Piano del Verde urbano.

Il nuovo censimento aggiorna quello realizzato nel 1998 dal consigliere De Luca, all’epoca tecnico agronomo, che per anni rappresentò una base di riferimento per la manutenzione del patrimonio verde cittadino. In quasi trent’anni, però, il territorio è profondamente cambiato, anche a seguito della realizzazione di nuove lottizzazioni, tra cui Gozzini, Algesiro e i diversi comparti, successivamente inserite nel piano di manutenzione del verde.

Parallelamente, secondo quanto evidenziato da Europa Verde, le risorse destinate al verde urbano si sono progressivamente ridotte, fino ad arrivare al 2024, quando la commissaria Grandolfo stanziò circa 35 mila euro.

Per i coportavoce cittadini del movimento ecologista, il verde non può essere considerato un semplice elemento decorativo, ma deve assumere un ruolo centrale nelle politiche pubbliche legate alla salute, alla qualità della vita e all’adattamento ai cambiamenti climatici.

Uno degli elementi più significativi emersi dal censimento riguarda il numero degli alberi presenti in città. Nel 1998 erano circa 8.400, pari a 14,2 alberi ogni 100 abitanti. Oggi il patrimonio arboreo supera invece quota 9.300, con un incremento di circa 900 alberi, pari all’11%, e un indice che raggiunge i 17,6 alberi ogni 100 abitanti.

Nel conteggio non sono compresi i due principali boschi presenti sul territorio: la pineta litoranea di Siponto, estesa per circa 25 ettari, e Bosco Cavolecchia, con oltre 300 ettari all’interno di Bosco Quarto.

Il dato di 17,6 alberi ogni 100 abitanti, sottolinea Europa Verde, colloca Manfredonia in linea con la media nazionale e al di sopra dei valori indicati per Foggia, pari a 14 alberi ogni 100 abitanti, e Bari, ferma a 10.

Accanto ai dati positivi, il censimento evidenzia però alcune criticità. Oltre 300 alberi morti risultano ancora in piedi lungo le strade e negli spazi verdi cittadini, mentre sono più di 500 le ceppaie degli alberi abbattuti che occupano le buche dei marciapiedi. A queste si aggiungono quasi 900 buche vuote presenti sui marciapiedi.

Per Europa Verde si tratta di un patrimonio da recuperare attraverso un programma organico che individui le priorità, privilegiando le zone con minore presenza di verde e quelle maggiormente frequentate dalla popolazione.

Da qui la proposta di dotare Manfredonia di uno strumento specifico di pianificazione. Il riferimento è alla legge n. 10 del 2013, che prevede l’adozione di strumenti di pianificazione del verde per i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti.

La proposta è quindi quella di inserire nel DUP 2027-2029 la redazione e l’approvazione del Piano del Verde, accompagnandolo con risorse economiche certe, scadenze definite e obiettivi misurabili. Il documento dovrebbe comprendere anche un piano di adattamento climatico, con interventi finalizzati a contrastare le isole di calore e a tutelare soprattutto le fasce più vulnerabili della popolazione.

Il Piano dovrebbe consentire di stabilire precise priorità, intervenendo innanzitutto nei quartieri con minore dotazione di verde, nelle aree maggiormente esposte alle alte temperature e negli spazi caratterizzati da una maggiore presenza di cittadini.

Secondo la proposta di Starace e De Luca, al Piano del Verde dovrebbero inoltre essere affiancati regolamenti per la valorizzazione del patrimonio verde e linee guida per la manutenzione urbana, con una maggiore tutela degli alberi adulti. Gli abbattimenti dovrebbero essere limitati ai soli casi effettivamente necessari e adeguatamente documentati dal punto di vista tecnico.

Particolare attenzione dovrebbe essere riservata anche alle nuove piantumazioni, attraverso la scelta di specie compatibili con il clima locale, con le caratteristiche del terreno e con gli spazi urbani disponibili.

L’obiettivo indicato da Europa Verde è dunque quello di fare della tutela e dello sviluppo del verde una delle priorità dell’azione amministrativa, considerando alberi e aree verdi come una vera infrastruttura ecologica e vitale, indispensabile per la resilienza del territorio e per la qualità della vita a Manfredonia.

La proposta porta la firma di Innocenza Starace e Alfredo De Luca, coportavoce cittadini di Europa Verde.