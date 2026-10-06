Manfredonia, La Marca saluta D’Agostino e dà il benvenuto a Fabbrocini: «La sicurezza è un bene comune» - Fonte Immagine: Facebook, Domenico La Marca - Sindaco

Il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca rivolge un ringraziamento al questore Alfredo D’Agostino, prossimo a lasciare la Questura per assumere un nuovo incarico presso la Questura di Ancona, e saluta l’arrivo del nuovo questore Alfredo Fabbrocini.

Nel messaggio, La Marca sottolinea il valore del lavoro svolto da D’Agostino durante il periodo trascorso sul territorio e delle relazioni istituzionali costruite nel corso dei mesi.

«Ci sono incarichi che si concludono, ma il valore del lavoro svolto e le relazioni costruite restano nel tempo», afferma il sindaco, che esprime quindi «un sincero ringraziamento al Questore dott. Alfredo D’Agostino» per l’attività svolta a Manfredonia.

La Marca evidenzia in particolare la professionalità, l’equilibrio istituzionale e l’attenzione riservata al territorio, sottolineando come il lavoro del questore sia stato caratterizzato da serietà e senso dello Stato.

«Un lavoro portato avanti con serietà e senso dello Stato, nella consapevolezza che la sicurezza non si costruisce soltanto attraverso la presenza e il controllo, ma anche attraverso l’ascolto, il dialogo e la collaborazione tra le istituzioni e la comunità», aggiunge il primo cittadino.

A D’Agostino va quindi «la gratitudine della nostra città e il mio personale augurio di buon lavoro per il nuovo percorso professionale».

Nel messaggio trova spazio anche il benvenuto al nuovo questore di Foggia, Alfredo Fabbrocini, al quale La Marca rivolge «il più cordiale benvenuto e i migliori auguri per l’importante incarico che si appresta a ricoprire».

Il sindaco sottolinea la volontà dell’amministrazione comunale di mantenere un rapporto costante con le istituzioni preposte alla sicurezza.

«Manfredonia è una città che crede nel valore della collaborazione istituzionale e sono certo che sapremo costruire un rapporto proficuo, fondato sulla fiducia, sulla disponibilità e su obiettivi condivisi», dichiara La Marca.

Il primo cittadino invita inoltre il nuovo questore a visitare Manfredonia una volta assunto ufficialmente l’incarico: «Lo invito sin da ora a visitare la nostra città non appena avrà assunto ufficialmente le sue funzioni: sarà un piacere accoglierlo e avviare insieme un percorso di conoscenza e confronto».

La Marca conclude ribadendo il valore della collaborazione tra le istituzioni: «Perché la sicurezza è un bene comune e la collaborazione tra istituzioni è uno degli strumenti più importanti per tutelarlo».

Lo riporta su Facebook, Domenico La Marca – Sindaco.