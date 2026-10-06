Manfredonia, riparte il Progetto Nicodemo: da oltre vent’anni attività e socialità per gli anziani

Sabato 10 ottobre alle ore 16 prenderà il via il nuovo anno sociale 2026-2027 del Progetto Nicodemo, l’iniziativa promossa dalle suore dell’Istituto di S. Francesco da Paola di Manfredonia e dedicata agli anziani della città, con particolare attenzione a quelli del quartiere Croce-Di Vittorio.

Il progetto nasce il 19 febbraio 2005, quando le Suore della Carità di S. Giovanna Antida aprirono per la prima volta le porte della loro casa agli anziani di Manfredonia. Da allora, per oltre vent’anni, circa un centinaio di persone, in prevalenza donne tra i 65 e i 90 anni, partecipano con continuità alle attività organizzate dalle religiose.

L’obiettivo è offrire agli anziani un luogo nel quale incontrarsi, socializzare, esprimere creatività e valorizzare le proprie capacità, contrastando solitudine e isolamento. Il Progetto Nicodemo vuole rappresentare uno spazio sicuro e protetto nel quale vivere con maggiore serenità una fase delicata dell’esistenza, mantenendo attiva la partecipazione alla vita sociale.

L’iniziativa si inserisce nel carisma delle Suore di S. Francesco da Paola, conosciute anche come “Suore della carità”, e si richiama alla figura della fondatrice S. Giovanna Antida Thouret, che dedicò la propria vocazione religiosa ai poveri e agli ultimi.

Le suore portano avanti il progetto attraverso gratuità, dedizione e continuità, con l’obiettivo di rivolgere attenzione a una fascia della popolazione che può trovarsi particolarmente esposta alla solitudine e all’isolamento tra le mura domestiche.

Gli incontri si svolgono due volte alla settimana, il mercoledì e il sabato dalle 16 alle 19, nel salone dell’Istituto di S. Francesco da Paola, in via E. Giustino.

Il programma comprende numerose attività pensate per favorire il benessere fisico, mentale e relazionale. Tra queste c’è la ginnastica dolce, finalizzata a favorire movimenti armonici, prevenire disturbi motori e tonificare le parti del corpo maggiormente irrigidite.

Sono inoltre previsti incontri con medici specialisti, dedicati alla prevenzione delle malattie e a un utilizzo equilibrato e corretto dei farmaci, oltre a appuntamenti di carattere culturale e artistico per mantenere attiva la mente, stimolare la curiosità e ampliare le conoscenze.

Una parte importante del progetto è rappresentata dagli incontri intergenerazionali, pensati per favorire il dialogo tra anziani e giovani e superare distanze e pregiudizi. Sono previsti anche momenti con gli studenti delle scuole, attraverso i quali recuperare le tradizioni locali e raccogliere, raccontare e registrare le storie del passato.

Non mancano le visite guidate sul territorio, finalizzate a conoscere e valorizzare il patrimonio artistico locale, e le attività di animazione, canto, gioco e musica. Il ballo assume in particolare una duplice funzione, unendo attività motoria, socializzazione e benessere psicofisico.

A conclusione dell’anno sociale, a fine maggio, è prevista anche una gita di fine anno.

Le attività vengono realizzate con il contributo dei volontari, tra cui i professori di educazione motoria Maria Benedetta Leone e Giuseppe Carone.

Chi desidera partecipare al Progetto Nicodemo può effettuare l’iscrizione recandosi presso le suore nel pomeriggio, dalle 16 alle 18. È inoltre possibile offrire la propria disponibilità come volontari, lasciando il proprio nominativo presso l’Istituto di S. Francesco da Paola.

Il progetto si appresta così a inaugurare un nuovo anno di attività, proseguendo un’esperienza che da oltre vent’anni rappresenta un punto di riferimento per la socialità e l’incontro degli anziani di Manfredonia.