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SALINE TRUCK Margherita di Savoia, il 17 e 18 ottobre torna il ‘Saline Truck’

L’evento torna con un programma dedicato agli appassionati dei motori e pensato per coinvolgere anche famiglie e curiosi

'Saline Truck'

Margherita di Savoia, il 17 e 18 ottobre torna il 'Saline Truck'

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
6 Ottobre 2026
BAT // Eventi //

Margherita di Savoia si prepara a ospitare la terza edizione del Saline Truck, in programma sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026 nell’area mercatale della “Città del Sale”. Dopo il successo delle prime due edizioni, l’evento torna con un programma dedicato agli appassionati dei motori e pensato per coinvolgere anche famiglie e curiosi.

Per due giorni l’area mercatale si trasformerà in un grande spazio dedicato a truck, auto tuning, moto, musica, spettacolo e intrattenimento. I protagonisti principali saranno ancora una volta i camion, caratterizzati da personalizzazioni, decorazioni, impianti luminosi e sistemi audio che trasformano i mezzi pesanti in vere e proprie opere su quattro ruote.

Accanto ai truck ci sarà spazio per le auto tuning, con elaborazioni e personalizzazioni dedicate agli appassionati del settore, e per un grande incontro motociclistico organizzato dai Flamingo Riders, che porterà a Margherita di Savoia numerosi appassionati delle due ruote.

Ad accompagnare la manifestazione ci saranno anche la musica e l’intrattenimento, con i DJ set di Enzo Farinola e Grimilde Voice, oltre a spettacoli e attrazioni pensati per rendere l’appuntamento una vera festa dedicata al mondo dei motori.

Ampio spazio sarà riservato anche alle famiglie, con un’area food & drinks, diverse attrazioni e gonfiabili gratuiti per i bambini. L’intento è trasformare l’area mercatale in un vero e proprio villaggio dell’intrattenimento, capace di unire passione per i motori, musica, gastronomia e animazione.

Il Saline Truck vuole però essere anche un omaggio al mondo dell’autotrasporto e ai camionisti, protagonisti quotidiani di un lavoro che porta avanti la logistica e garantisce la distribuzione di beni e prodotti destinati alle famiglie, ai negozi, agli ospedali e alle aziende.

Dietro ogni camion ci sono infatti uomini e donne che percorrono ogni giorno migliaia di chilometri, affrontando sacrifici e responsabilità. La manifestazione vuole celebrare proprio questo aspetto, affiancando alla spettacolarità dei mezzi il riconoscimento per il lavoro e la passione di chi li guida.

Il programma della terza edizione riunirà quindi truck, auto tuning, moto, spettacoli circensi, DJ set, food & drinks, attrazioni e gonfiabili gratuiti, con l’obiettivo di fare ancora una volta di Margherita di Savoia un punto di riferimento per il popolo dei motori del territorio e del Sud Italia.

L’appuntamento è fissato per sabato 17 e domenica 18 ottobre 2026 presso l’area mercatale di Margherita di Savoia, per un intero weekend all’insegna dei motori e dell’intrattenimento.

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