Operazione “Mani d’oro”, sequestrati 37 milioni, perquisizioni in 9 province

Un sequestro preventivo d’urgenza fino a circa 37 milioni di euro, oltre a più di 40 perquisizioni in nove province italiane. È il bilancio dell’operazione “Mani d’oro”, condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Ravenna e coordinata dalla locale Procura della Repubblica.

Il provvedimento riguarda liquidità, beni mobili e immobili nella disponibilità degli indagati, fino alla concorrenza dell’importo ritenuto riconducibile ai profitti illeciti derivanti da reati tributari e dalle successive attività di riciclaggio.

Le perquisizioni hanno interessato le province di Ravenna, Rimini, Cesena, Napoli, Caserta, Bergamo, Padova, Taranto e Lecce.

Mille lavoratori utilizzati come “serbatoio” di manodopera

Secondo quanto emerso dalle indagini, numerose società formalmente attive nel comparto delle costruzioni meccaniche sarebbero risultate prive di una reale struttura operativa e utilizzate principalmente come serbatoi di manodopera.

Il sistema avrebbe coinvolto circa 1.000 lavoratori, tra saldatori, carpentieri e manovali d’officina, in gran parte di origine straniera. Le assunzioni e i licenziamenti sarebbero stati effettuati in funzione dei carichi di lavoro delle società realmente operative, ovvero quelle dotate dei mezzi e dell’organizzazione necessari per svolgere commesse e subappalti.

Il meccanismo avrebbe consentito alle aziende beneficiarie di ottenere un significativo risparmio fiscale e di disporre in modo continuativo della forza lavoro senza sostenere tutti gli oneri legati a un normale rapporto di lavoro dipendente.

Tra questi rientrano la gestione amministrativa, le tutele salariali e previdenziali e l’obbligo, nei casi previsti, di assunzione a tempo indeterminato. Il sistema avrebbe inoltre consentito di evitare il ricorso alla rete delle agenzie per il lavoro regolarmente autorizzate.

Le “tracce del denaro” portano al riciclaggio

Seguendo i flussi finanziari, gli investigatori avrebbero poi individuato un sistema di riciclaggio di dimensioni nazionali. Le somme corrisposte per la somministrazione della manodopera sarebbero state infatti destinate solo in parte al pagamento dei lavoratori.

Le indagini si sono così estese anche alle province di Napoli e Bergamo, dove sarebbero stati individuati soggetti dediti al riciclaggio attraverso la gestione di 155 società cartiere.

Il sistema prevedeva inizialmente l’emissione di fatture per operazioni inesistenti per circa 130 milioni di euro. Successivamente, dopo diversi passaggi attraverso conti bancari, le somme sarebbero state restituite in contanti, trattenendo una commissione compresa tra il 14 e il 22 per cento, secondo il meccanismo riconducibile al cosiddetto “underground banking”.

Nel complesso, il circuito avrebbe coinvolto circa 1.200 ulteriori soggetti economici e avrebbe consentito il trasferimento all’estero di oltre 80 milioni di euro nell’arco di circa due anni.

Crediti fiscali fittizi e un “ufficio finanziario”

Secondo la ricostruzione investigativa, le società cartiere avrebbero potuto contabilizzare redditi imponibili senza che ciò comportasse un effettivo versamento delle imposte, grazie alla sistematica compensazione dei debiti tributari attraverso circa 11 milioni di euro di crediti fiscali ritenuti fittizi.

Le perquisizioni hanno inoltre permesso di individuare quello che gli investigatori descrivono come un vero e proprio “ufficio finanziario”, dotato di server, computer, una macchina conta-banconote, più di 100 smartphone e centinaia di carte di credito utilizzabili per il prelievo di denaro.

Nel corso delle operazioni sono stati trovati anche circa 250 mila euro in contanti, oltre a gioielli e numerosi orologi di lusso. Tra questi, uno avrebbe avuto un valore stimato di circa 100 mila euro.

Sono stati inoltre individuati immobili, autovetture e centinaia di conti correnti, il cui valore complessivo sarà quantificato nei prossimi giorni.

Sequestrati 7,5 milioni a San Marino

Particolarmente significativa è stata anche la cooperazione giudiziaria con il Tribunale unico della Repubblica di San Marino, che ha consentito di procedere al sequestro di circa 7,5 milioni di euro riconducibili ai rapporti finanziari intrattenuti nel territorio sammarinese da uno degli indagati.

L’uomo, già condannato per reati tributari, avrebbe giustificato la disponibilità delle proprie risorse finanziarie sostenendo che derivassero da vincite al gioco.

Sulla base degli elementi trasmessi dalle autorità italiane, la stessa Autorità giudiziaria sammarinese ha avviato accertamenti di propria competenza, disponendo verifiche sulle slot machine e sul comportamento di alcuni dipendenti.

L’operazione della Guardia di Finanza

L’attività investigativa, sottolinea la Guardia di Finanza, si inserisce nel più ampio contrasto alle frodi fiscali, all’indebita compensazione dei debiti tributari con crediti fittizi, allo sfruttamento della manodopera e al riciclaggio dei profitti illeciti.

L’obiettivo è anche quello di aggredire direttamente i patrimoni e le disponibilità finanziarie ritenuti frutto delle attività illecite, tutelando gli operatori economici che rispettano le regole e i lavoratori e garantendo il corretto funzionamento della libera concorrenza.

Il procedimento penale riguarda, allo stato, 22 persone fisiche, tra cui due professionisti, ma si trova ancora nella fase delle indagini preliminari.

La Guardia di Finanza ricorda che, indipendentemente dagli elementi indiziari alla base dei provvedimenti cautelari, vale il principio della presunzione di non colpevolezza. Le eventuali responsabilità penali degli indagati potranno quindi essere considerate definitivamente accertate soltanto in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna.