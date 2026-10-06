Il prossimo cambio dell’ora è previsto alle 3 di notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre, quando le lancette torneranno indietro di un’ora. Ma il tradizionale passaggio dall’ora legale a quella solare riaccende anche il dibattito sulla possibilità di adottare un unico orario per tutto l’anno.

Una revisione pubblicata sul Canadian Medical Association Journal (CMAJ) prende posizione sul tema e indica nell’ora solare permanente l’opzione maggiormente sostenuta dalle evidenze scientifiche disponibili.

Gli autori dell’analisi sottolineano che «la maggior parte delle evidenze scientifiche depone a favore dell’adozione permanente dell’ora solare». La questione è particolarmente discussa in Canada, dove alcune giurisdizioni stanno valutando l’abbandono del doppio cambio annuale.

Per Raymond Lam, professore di Psichiatria all’Università della Columbia Britannica di Vancouver e primo autore della revisione, eliminare il cambio dell’ora risolverebbe un problema, ma ne lascerebbe aperto un altro: «quale orario dovremmo adottare tutto l’anno?».

La risposta degli autori è legata soprattutto agli effetti della luce sul nostro organismo. «Le evidenze scientifiche – afferma Lam – indicano l’ora solare come l’opzione preferibile, soprattutto perché la luce del mattino è fondamentale per i nostri orologi biologici, per il sonno e per l’umore».

Perché la luce del mattino è importante

Secondo gli esperti, le principali organizzazioni che si occupano di medicina del sonno e cronobiologia raccomandano l’adozione permanente dell’ora solare.

Il motivo riguarda il funzionamento dell’orologio circadiano. «La luce mattutina aiuta a sincronizzare l’orologio circadiano dell’organismo, mentre la luce serale tende a ritardarlo».

Con l’ora legale permanente, soprattutto durante l’inverno, si avrebbe quindi meno luce nelle prime ore della giornata e più luce alla sera, una condizione che potrebbe ostacolare l’allineamento del ritmo circadiano.

Ralph Mistlberger, professore di Psicologia alla Simon Fraser University di Vancouver, spiega: «I nostri orologi biologici necessitano della luce mattutina per mantenersi sincronizzati con il ciclo di 24 ore. L’ora legale permanente sposta questa luce un’ora più avanti, proprio quando le mattine invernali sono già più buie».

I vantaggi e gli svantaggi dell’ora legale

I ricercatori sottolineano che entrambe le opzioni comportano vantaggi e svantaggi. L’ora legale permanente consentirebbe di avere più luce nelle ore serali, favorendo attività all’aperto, socialità, spostamenti tra casa, scuola e lavoro e alcune attività economiche.

Di contro, soprattutto nei mesi invernali, l’alba arriverebbe un’ora più tardi, aumentando il numero di persone costrette a svegliarsi e spostarsi al buio.

L’economista Patrick Baylis, della Vancouver School of Economics, osserva: «È facile comprendere il fascino dell’ora legale permanente: le persone apprezzano avere più luce dopo il lavoro e la scuola. Però tali benefici serali vanno soppesati rispetto alle evidenze che collegano uno spostamento in avanti dell’orario solare a una riduzione del sonno, a una minore produttività e a risultati scolastici peggiori».

Chi potrebbe essere maggiormente esposto

La questione riguarda in particolare sonno e umore. In Canada, secondo le stime citate nella revisione, tra l’1% e il 3% della popolazione soffre di disturbo affettivo stagionale, mentre fino al 15% presenta variazioni stagionali più lievi che possono riguardare umore, sonno, appetito ed energia.

Gli autori richiamano inoltre studi geografici secondo cui le persone che vivono nella parte più occidentale di un fuso orario, dove l’alba arriva più tardi, possono essere maggiormente esposte a conseguenze negative sulla salute.

Tra i soggetti considerati più vulnerabili ci sono bambini e adolescenti, anche perché durante la pubertà il ritmo del sonno tende a spostarsi in avanti mentre gli orari scolastici rimangono anticipati.

A rischio vengono indicati anche lavoratori con turni o orari di inizio molto mattutini, utenti del trasporto pubblico, pedoni e ciclisti, oltre alle persone che vivono in aree rurali o in contesti con infrastrutture di illuminazione e trasporto meno sviluppate.

Gli esperimenti nel resto del mondo

La storia internazionale mostra però che la scelta dell’orario unico non è priva di difficoltà. Gli Stati Uniti introdussero l’ora legale permanente nel 1974, durante la crisi energetica, ma la misura venne revocata entro un anno dopo le proteste legate soprattutto al buio mattutino in inverno e ai problemi per i bambini diretti a scuola prima dell’alba.

La Russia adottò l’ora legale permanente nel 2011, per poi abbandonarla nel 2014 dopo il malcontento dell’opinione pubblica. Anche il Cile ha rinunciato all’adozione nazionale dell’ora legale permanente dopo una sperimentazione nel 2015.

Le misure necessarie

Gli autori invitano i governi a monitorare attentamente gli effetti di qualsiasi decisione sull’orario.

«Qualunque sia la scelta dei governi, è necessario monitorarne gli effetti», si legge nell’analisi.

Nel caso dell’adozione dell’ora legale permanente, tra le possibili misure vengono indicate «il miglioramento della sicurezza stradale e delle infrastrutture pedonali, orari di inizio della scuola e del lavoro posticipati o più flessibili, una maggiore esposizione alla luce mattutina negli istituti scolastici e nei luoghi di lavoro, nonché il monitoraggio di sonno, umore, infortuni e altri parametri di salute».

L’ora solare permanente, al contrario, «richiederebbe un minor numero di interventi, volti principalmente a gestire l’oscurità serale anticipata in inverno e l’alba anticipata in estate».

Alexandra Choi, funzionario sanitario della Vancouver Coastal Health, sottolinea: «le politiche relative alla gestione del tempo sono politiche di salute pubblica», che dovrebbero essere pianificate prima dell’arrivo del primo inverno.

Per anni, osserva Lam, il dibattito si è concentrato soprattutto sulla possibilità di abolire il cambio dell’ora. Ora, secondo il ricercatore, la domanda centrale sarebbe un’altra: «Ora la questione più importante – chiosa Lam – è cosa accadrà la mattina successiva allo stop».

Lo riporta leggo.it.